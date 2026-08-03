我是廣告 請繼續往下閱讀

父親節將至，台中茂盛醫院3日邀請多名試管寶寶的爸爸們歡慶佳節，分享從求子到育兒的心路歷程。有父親坦言，政府試管補助降低生育門檻，讓夫妻下定決心迎接新生命。院長李茂盛藉此呼籲，面對少子化挑戰，除生育補助外，政府應進一步改善居住政策，降低年輕人婚育負擔，年輕人敢結婚才敢生育。活動中，曾當頂客族超過10年的廖小姐夫妻分享，原本婚後多年沒有生育計畫，直到政府推動試管嬰兒補助，才決定展開療程。經一次取卵、三次試管療程後，順利迎來3名孩子，目前仍有20顆胚胎凍存。丈夫賴先生表示，雖然撫養3個孩子壓力不小，但孩子讓家庭更加完整，甜蜜的負擔令人甘之如飴。另一名41歲高齡產婦李小姐，因卵巢功能衰退及曾兩度流產，在接受多次取卵後，透過胚胎染色體篩檢及AI輔助胚胎評估等技術，最終順利產下一名女嬰。丈夫劉先生表示，夫妻倆積極學習育兒，甚至與家人舉辦「吸奶瓶大賽」，體驗照顧嬰兒的不易；雖然睡眠時間大幅減少，但每天陪伴女兒成長仍充滿幸福，也已規劃再迎接第二胎。茂盛醫院醫師表示，近年AI輔助試管嬰兒技術結合胚胎染色體篩檢與胚胎即時影像監測，可協助挑選發育條件較佳的胚胎，提高植入成功率，對高齡及不孕症患者提供更多生育機會。院長李茂盛指出，台灣總生育率持續偏低，房價及養育成本仍是影響生育意願的重要因素。他認為，現行試管、生育及育兒補助雖有助減輕部分負擔，但若要進一步改善少子化問題，仍需從居住政策著手，建議參考南韓經驗，提供育兒家庭社會住宅等措施，並持續優化青年購屋貸款政策，降低年輕家庭的居住壓力，才能提升婚育意願。