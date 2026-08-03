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台中市府食安會議比中央更早！張育萌：盧秀燕怎麼解釋？

台中市長盧秀燕近日頻將矛頭指向中央，質疑衛福部食藥署在7月4日召開問題油品專案會議時，竟讓中聯油脂總經理余凌冲列席，痛批「距離抓到門神只差一步」；不過，日前曝光的台中市政府會議紀錄卻顯示，余凌冲早在7月3日就已出席中市食安處召開的相關會議，時間甚至比中央會議還早。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌酸爆：「整天抓門神結果抓到自己，盧秀燕就是最大的門神啦！」張育萌指出，7月4日食藥署的會議做2件事，第一就是叫中聯到會議「列席」，把為什麼製造出問題油，而且還出貨講清楚。「列席」就是來說明，余凌冲是列席不是「出席」，不會參與決策，「請盧秀燕亂罵之前回去多讀書」。張育萌提到，在開會前一天，中聯才把「製程改善報告」送到台中市政府，所以，這場開會第2個重點，就是看中聯提的改善方案到底有沒有用。結論是，中聯根本沒有提有效的改善措施，所以會議決議中聯不准復工。「請問盧秀燕，如果中聯在中央真的有『門神』，中央開會結論會是『不准復工』嗎？」張育萌話鋒一轉表示，倒是盧秀燕，現在直接被抓到，在食藥署開會前一天，7月3日14點30分，台中市府食安處開「115年油品事件原因分析及改善報告討論會議」，處長親自主持會議，赫然驚見，不只余凌冲出現在會議，連中聯油脂的陳姓副課長、李姓工程員，通通在現場。張育萌嗆爆，現在真相大白，盧秀燕怎麼解釋？套句台北市長蔣萬安講的話：「這不是門神，什麼是門神？這不是官商勾結，什麼是官商勾結？」盧秀燕不要雙標，整天抓門神結果抓到自己，盧秀燕就是最大的門神啦，趕快出來打球。