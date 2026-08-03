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台中市政府消防局第六大隊於8月1日上午、下午及8月2日上午辦理三梯次「115年暑期消防營－會文也會武 小小消防英雄一把罩」活動，由消防局第六大隊規劃辦理，並獲台中市南屯區惠文國民小學鼎力支持，提供完善優質的活動場地，活動甫開放報名即迅速額滿，展現家長對防災教育的高度重視，也讓孩子們在暑假期間透過寓教於樂的方式學習防災知識。消防局第六大隊趙育德大隊長表示，8月1日、2日惠文國小場次暑期消防營規劃五大防災體驗關卡，包括「消防栓射水體驗」、「濃煙來襲-關門保命」、「家庭逃生計畫圖」、「身上著火-停、躺、滾」及「地震避難體驗」，透過消防人員及婦宣第六中隊姐妹專業且活潑的引導，讓學童學習火災預防、濃煙避難、家庭逃生計畫、身上著火自救及地震應變等重要知識，在實際操作中建立正確防災觀念，也讓防災教育更加貼近家庭生活。消防局分享，活動現場另一亮點則是消防局搜救犬Uno與領犬員共同現身，透過生動介紹搜救犬平時訓練及災害搜救任務，並安排與小朋友近距離互動，不僅讓現場歡笑聲不斷，也讓孩子更加認識搜救犬在重大災害救援中的重要角色，留下深刻難忘的回憶。消防局指出，防災教育應從小扎根，透過寓教於樂的體驗課程，引導孩子建立正確的防火、防災及避難觀念，不僅能提升自我保護能力，更能將所學帶回家庭，成為守護家人安全的防災小尖兵。消防局未來也將持續辦理防火防災宣導教育活動，結合學校、社區、婦女防火宣導隊及民間資源，推動多元防災宣導，提升全民防災韌性，共同打造安全宜居的生活環境。這次活動，包括立法委員廖偉翔、市議員何文海、朱暖英及吳佩芸、惠文國小校長洪誌敬、家長會長林仁淯、大熔爐獅子會長夏祥龍及湯姆熊歡樂世界台中文心秀泰店長洪婉婷均親自蒞臨現場；市議員劉士州亦派代表到場共襄盛舉，展現中央、地方民意代表、學校及民間公益團體共同關心兒童安全教育與防災工作的決心。