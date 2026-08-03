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龔明鑫：台糖不是通報義務人 理應是中聯跟地方政府通報

中聯致癌油事件延燒，台糖遭批事先便知曉中聯油脂苯駢芘超標卻未通報，台中市長盧秀燕也質疑經濟部護航台糖。經濟部長龔明鑫今（3）日表示，台糖事前查驗發現有問題，並拒收該半成品，封存在中聯廠區，台糖並無通報義務，且這也顯示查驗有一定的嚇阻力，地方政府若事前多查幾次，就不會發生這樣的事。台糖連日澄清，強調雖於5月11日採樣送驗、5月15日得知該批油品超標，但該批311油槽粗油，並非台糖擁有、也未運送至台糖廠區；該批油品從頭到尾都在台中市中聯油脂的廠區內，並未移動到其他縣市，若有問題應由中聯油脂通報台中市府，與台糖無涉。盧秀燕今痛批，中央兩大部會不斷替台糖護航，企圖吃案，不能因為台糖董事長是「賴友友」，就不用通報，人民看不下去。龔明鑫今日下午出席2026台日半導體科技論壇時受訪表示，台糖是事前主動查驗中聯油脂提供的半成品，發現有問題後已經拒收並封存在油桶，該批油品自始至終都在中聯廠區，沒有流入市面。他表示，台糖並非這一批油的所有人，並不符合通報義務人；如果需要通報，這一批油基本上自始至終都在中聯廠區沒有移出來，應向其所在地方政府通報。龔明鑫最後表示，從台糖主動查驗來看，顯示查驗有一定的嚇阻力，地方政府若也能在事前多查幾次，就不會發生這樣的事情。經濟部在臉書表示，台糖一再證實，要讓客人安心，從原料到產品，都是用高標準自我檢驗自己的「好寶寶」，這次的中聯油品事件，除積極配合主管機關外，產品從源頭管理到生產製造，都嚴格把關。