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六扇門爆量香菜鍋8/20開賣！越式清湯真實口感曝 送香民貼紙、帆布袋

▲六扇門今夏新推「香民香菜鍋」，香菜份量沒在開玩笑。（圖／記者蕭涵云攝）

▲六扇門「香民香菜鍋」還附上一盤新鮮九層塔、洋蔥、豆芽菜與一小塊檸檬。（圖／記者蕭涵云攝）

▲六扇門「香民香菜鍋」198元／部份新型態門市218元（除西螺福興店外）。（圖／記者蕭涵云攝）

▲潮台幽默的「香民認證貼紙」。（圖／記者蕭涵云攝）

肉肉控「大滿足套餐」、健康蔬食「純菜盤」吃法！搭配自助吧吃到飽

▲吃完火鍋來上一碗豆花加綠豆薏仁。（圖／記者蕭涵云攝）

牛肉塊直接加量100%！王品青花驕麻辣鍋泡麵全新升級

▲新版「青花驕麻辣鍋牛肉麵」肉量提升100%。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）

喜歡香菜的饕客準備暴動！平價小火鍋霸主六扇門8月20日開賣「香民香菜鍋」，爆量新鮮香菜、搭配越式清香湯底，《NOWNEWS今日新聞》記者今（3）日開箱試吃，真實口感比想像中清甜、辛香風味好涮嘴，尤其冬粉加入豆芽菜、洋蔥自煮越式河粉，擠入新鮮檸檬汁，一鍋二吃超開胃；推薦敢吃香菜的人，這麼熱的夏天吃起來好清爽，重度香菜愛好者也一定能吃爽，還送潮台風格的「香民認證貼紙」、抽獎限量帆布袋。六扇門今年夏天再度推出全新鍋物，獨特「香民香菜鍋」風味，主打爆量新鮮香菜入鍋，；原來六扇門是以越式清香湯底為基底，加入爆量新鮮香菜，直接煮出鮮爽香氣，難怪這麼涮嘴。隨鍋還附上一盤九層塔、洋蔥、豆芽菜與一小塊檸檬，可以依照喜好增添入鍋；《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，可以先煮一點冬粉、吸飽酸香湯汁後，再丟入一些新鮮洋蔥、九層塔、洋蔥、辣椒、豆芽菜，撈起後倒入一些湯、並擠進檸檬汁，新鮮香氣更鮮爽，自煮喜歡的越式河粉根本一鍋二吃好讚。雖然這個夏天真的很熱，整鍋吃起來卻好清爽；尤其重度香菜愛好者，也一定能吃爽香菜的程度，火鍋內的綠色青菜換成大量香菜，配肉、火鍋料都很對味。六扇門8月20日起凡點購「香民香菜鍋」，即可獲得「香民認證貼紙」乙張，共有4款造型隨機贈送（每店數量有限，送完為止）；完成線上登錄參加活動，還有機會抽中「香民駕到限量帆布袋」，直接愛了。六扇門也推出肉量約為一般套餐三倍的「大滿足套餐」，滿足肉肉控需求；而喜歡蔬食的民眾，也有「純菜盤」可選擇。店內豪華自助吧提供麵線糊、豆花吧、打拋豬、麻婆豆腐、涼麵、沙拉吧、泡麵牆等數十種品項，自由搭配吃了更滿足。王品集團以旗下鮮麻椒香的青花驕麻辣鍋為靈感，開發「青花驕麻辣鍋牛肉麵」，在家沖入熱水就能「神還原」辣中帶麻的麻辣鍋風味，開賣以來大受歡迎。而且粉絲敲碗成功了！王品表示，今夏「青花驕麻辣鍋牛肉麵」全新升級，獨特青花驕麻辣風味湯底，搭配最受歡迎的「青花椒麻香淬油」靈魂油包，一倒入迸發青花椒特殊香氣；新版將牛肉用量提升100%！8月7日起，「青花驕麻辣鍋牛肉麵」碗裝63元～79元，全家、7-11、全聯、大全聯、MOMO購物網及王品瘋美食購物網等通路皆可買到。