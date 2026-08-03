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民進黨前立委劉櫂豪日前宣布不參選台東縣長引發熱議，而此舉也宣告泛綠整合成功，讓年底選戰回歸藍綠對決，對此外界普遍認為是前總統蔡英文出手，親自出馬勸退劉櫂豪。《NOWNEWS今日新聞》掌握，蔡英文明日將赴台東，預計在中午在陳瑩競辦，與民進黨台東縣長參選人陳瑩、劉櫂豪、立委莊瑞雄與前立委陳明文同框，以實際行動宣示泛綠整合成功。民進黨本次徵召立委陳瑩參選台東縣長，其優勢為具原住民身分，且父親陳建年更是台灣首位具原民身分縣長，過去政績豐碩，加上本身派系色彩不濃厚，更成為選情一大助力。但最大隱憂莫過於已退出民進黨的劉櫂豪是否參選釀綠營決裂，重演國民黨坐收漁翁之利出線，因此包括莊瑞雄與英系大老陳明文都曾勸退劉櫂豪。而劉櫂豪上週五拋出震撼彈，宣布經審慎思考，決定不參加2026年的縣長選舉。並在聲明中提及前總統蔡英文，給予機會對公共政策、國際局勢與兩岸關係有更一步的瞭解與學習。並強調將會盡自己力量支持所有志同道合，堅守愛鄉土、實現台東價值的候選人。此話一出也意指將歸隊泛綠，支持陳瑩參選縣長。據悉，蔡英文明日將赴台東，預計中午在陳瑩服務處與陳瑩、劉櫂豪、立委莊瑞雄與前立委陳明文同框，以實際行動宣示泛綠於2026整合成功。