現任球評普勞夫（Trevor Plouffe）於節目上表態支持老虎決定，透露這讓老虎在未來有機會成為贏家，且老虎選擇跟道奇交易，顯然也是精打細算的結果，「因為這無關乎金錢，釀酒人、勇士都辦得到，但老虎最終選擇最有利的，就是跟道奇交易。」

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洛杉磯道奇昨日透過交易，成功獲得被譽為「最強左投」的底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal），對於連續2年榮獲賽揚獎殊榮的史庫柏加盟，全美媒體陷入熱烈討論，其中前雙城隊球員、普勞夫稍早在Podcast節目《克里斯·羅斯體育》時擔任來賓，在與主持人·羅斯討論史庫柏轉隊一事時，普勞夫對老虎決策表示支持，並向球團高層表達敬意：「老虎隊棒球事務總監哈里斯（Scott Harris）給了這支球隊機會。」普勞夫堅定地認為，雖然美聯整體的競爭水準有些差強人意，「但他（哈里斯）當時應該還是認為，做出交易史庫柏的決策是正確的。而到了今天、在所有資訊都明朗的當下回頭看，我認為對老虎來說，這確實是個正確的決定。」普勞夫分析，各隊提出的交易包裹都無關乎金錢。「史庫柏本季的薪水已經確定，接手他剩餘兩個月合約的球隊，只需要支付那部分的金額即可。所以不管是釀酒人還是勇士，其實都有能力負擔。」顯然，能否拿出讓老虎隊滿意的籌碼，才是促成這筆交易最重要的「關鍵因素」。老虎最終付出史庫柏剩餘2個月的使用權利，從道奇手中換到2名百大新秀，包含第25名霍普（Zyhir Hope）與第68名的萊恩（River Ryan），再加上農場第17名的史密斯，道奇將眼前戰績視為最高優先，全力押注在史庫柏身上，目標當然是世界大賽3連霸。