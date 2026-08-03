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天然形成數百萬年 連糊塗塌客都看得到？

換個角度才看得見 不是每個位置都像史努比

健行步道人氣高 夕陽時最美

大自然的鬼斧神工再度引發熱議！美國亞利桑那州知名觀光城市塞多納（Sedona）有一座天然紅砂岩，因外型神似《花生漫畫》（Peanuts）主角史努比（Snoopy）悠閒躺在狗屋上的經典姿勢，被暱稱為「史努比岩」（Snoopy Rock）。隨著照片在社群平台瘋傳，不少遊客直呼「真的越看越像」，更成為當地最受歡迎的打卡景點之一。綜合媒體報導，這座岩石原本正式名稱為「馬鞍岩」（Saddle Back Rock），早期因外型酷似馬鞍而得名。不過，隨著越來越多遊客從特定角度發現，它的輪廓幾乎與史努比仰躺在紅色狗屋上的招牌姿勢一模一樣，「史努比岩」這個名稱便逐漸取代原名，成為塞多納最具代表性的自然地標之一。史努比岩並非人工雕刻，而是塞多納紅砂岩地貌經過長時間風化與侵蝕自然形成。整體岩層屬於施內布利山（Schnebly Hill）地層，形成歷史可追溯至約2.5億年前的二疊紀。從合適的角度望去，岩石輪廓可清楚辨識出史努比的頭部、鼻子、腹部與四肢，下方較平坦的岩層則宛如牠熟悉的紅色狗屋。部分遊客甚至認為，史努比鼻尖上方還能看見好友「糊塗塌客」（Woodstock）的身影，也有人認為較像《花生漫畫》中的露西（Lucy），為這座天然奇景增添更多趣味。由於外型實在過於逼真，近來甚至有網友懷疑是否為AI合成影像。不過，已有大量旅客分享親自拍攝的照片與影片，證實這座「史努比岩」確實是真實存在的天然景觀。雖然史努比岩相當知名，但並非從任何角度都能看出史努比的輪廓。不少遊客表示，第一次看到時只覺得是一座普通紅岩，但稍微調整位置、仔細觀察後，史努比的模樣便會自然浮現，因此也被形容為「越看越像」的奇景。當地旅遊單位指出，想拍出最經典的史努比岩照片，可前往塞多納市區（Uptown Sedona）遠眺，或沿著施內布利山路（Schnebly Hill Road）尋找不同視角。若想近距離欣賞史努比岩，許多旅客會選擇前往附近的Marg's Draw Trail健行步道。步道來回約3至4.8公里，依照步行速度約需1至1.5小時，整體難度屬於初級至中等，途中可欣賞塞多納著名的紅岩峽谷景觀，也是觀賞史努比岩最熱門的路線之一。此外，Broken Arrow Trail、Midgley Bridge觀景點等地，也都是拍攝史努比岩的人氣地點。當地旅遊單位建議，最佳造訪季節為每年4月及10月，若選在日出或夕陽時分前往，金黃色陽光灑落在紅砂岩上，整片山壁會染成橘紅色，更能拍出宛如電影場景般的壯麗景色。由於史努比近年再度掀起全球熱潮，從串流動畫、聯名商品到網路迷因都能見到牠的身影，也讓這座天然形成的「史努比岩」再度受到矚目，吸引不少漫畫迷專程前往朝聖，一睹這個被大自然「雕刻」出的巨大史努比。