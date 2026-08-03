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▲羅正（右）突然逕自吻上女主角的嘴巴，時間長達1分鐘，本人後來解釋是自己太過入戲。（圖／翻攝自微博）

30歲中國男星羅正2018年參賽選秀節目《偶像練習生》打開知名度，代表作有電視劇《撲通撲通喜歡你》與《完美的他》，他近日被網友翻出一段拍戲花絮，當時羅正準備和女主角演親密戲，沒想到，導演還沒喊開拍，他就激吻對手女演員，親完後稱自己「入戲了」，輿論質疑是否有職場性騷擾嫌疑。羅正多年前演出古裝甜寵網劇《惹不起的千歲大人》，戲中有一段和女星季美含的親密戲，曝光的影片中，只見兩人咬著同一根麵條對視，全場等著導演喊開拍，未料，羅正這時突然逕自吻上女主角的嘴巴，時間長達1分鐘。眼見羅正搶先親吻女主角，場外工作人員傻眼大喊「誰讓你親了」，羅正一聽才停止動作，隨後道歉，「不好意思，入戲了...」後來又以開玩笑的口吻說「真的好噁心」。羅正這段舊花絮在網路上瘋傳，網友紛紛抨擊羅正的行為，「前腳深情、後腳嫌棄」、「這不是騷擾嗎？女演員好慘」、「不紅是有原因的」、「這小子借演戲占人家便宜」，不過也有人認為演員投入角色沒有不對，當事人也並非故意，不應該如此抹黑。