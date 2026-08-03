改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品的真人原創影集《聰明鎮》
已在Netflix上線，壓軸登場的温昇豪飾演不把窮人當人看的冷血醫生，對梁詠琪下狠手連甩三個巴掌、 逼吃血玉果，就連伊藤潤二也給予極高讚譽，他認為真人演出不僅不遜於漫畫， 更具強烈魄力，「既毛骨悚然又非常享受！」
伊藤潤二看了也說讚 《聰明鎮》受討論
《聰明鎮》將眾多伊藤潤二的作品巧妙交織，正式播出後，
也獲得老師給予極高讚譽，他認為真人演出不僅不遜於漫畫， 更具強烈魄力，「既毛骨悚然又非常享受！」 觀賞經典角色致敬片段，更表示：「大家都演得非常棒！ 雙一比我想像中還要帥，但瘋狂與詼諧感演得很精彩； 富江十分妖豔，讓人覺得真的很會迷惑人， 蛞蝓少女願意挑戰那樣的角色，我只有滿滿的感謝。」
說起看見那隻「咻」地伸長的巨大蛞蝓時，還忍不住微笑，自曝：「 我有個壞習慣，看見恐怖畫面時反而會笑。」 問及經典角色們一起參加升學考試，誰會拿第一？ 伊藤潤二幽默分析，雖然富夫非常努力用功， 但富江大概會誘惑老師使點手段拿到第一名，「 至於無論多努力都最不可能及格的人，我想應該還是雙一吧！」
温昇豪演大反派 演技驚呆眾人
《聰明鎮》以伊藤潤二的恐怖元素混搭台式驚悚美學獲觀眾好評，
全劇尾聲最令觀眾震撼的，莫過於金鐘男神温昇豪驚喜客串， 黑化詮釋背後大反派之一，硬將劇中女兒陳姸霏關進狹小衝刺班， 說出：「妳聽爸的，爸就是在這裡考到榜首演變成優秀的醫生， 妳是我女兒，妳也可以的！」語氣冷靜令人發寒， 返家後更直接對前妻梁詠琪動粗，將她一把壓制掐脖、 下重手連甩三個巴掌，逼她吃下血玉果，放狠話：「 妳會變成血玉樹的養分，把妳的生命奉獻給妳的女兒， 妳不是一直希望她出人頭地嗎？」
温昇豪戲裡是邪惡化身，戲外卻秒變小粉絲表白說：「
我是因為梁詠琪才接這部戲的，她是我們的玉女女神， 要對她做比較強烈情緒的反應真的很有壓力。」 拍攝時兩人都拿傾盡全力， 隔天碰面才互相分享彼此身上到處都有碰撞瘀傷， 是一次難忘的合作經驗。
梁詠琪所飾演的何麗芬則耗盡心思為女兒陳姸霏付出一切，
最終母女和解學會放手的情節催淚感人。梁詠琪感性說， 這是她做演員以來最具挑戰性的角色，「 以前大家看到我都是喜劇或愛情片，突然要演這麼嚴肅、 焦慮的母親，剛開始有點迷惘。但我很捨不得何麗芬， 她是個悲劇人物，周圍很多人都有她的影子。」
身為人母的她也分享對「天下無不是的父母」的看法：「 天下一定有做錯事的父母，父母不是聖人，做錯了就跟孩子道歉， 跟孩子要互相體諒成長。溫昇豪同樣感嘆給這次角色一句話：「 做父母的，不要這麼苛責自己的子女。」
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《聰明鎮》將眾多伊藤潤二的作品巧妙交織，正式播出後，
《聰明鎮》以伊藤潤二的恐怖元素混搭台式驚悚美學獲觀眾好評，
温昇豪戲裡是邪惡化身，戲外卻秒變小粉絲表白說：「
梁詠琪所飾演的何麗芬則耗盡心思為女兒陳姸霏付出一切，