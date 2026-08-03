改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品的真人原創影集《聰明鎮》已在Netflix上線，壓軸登場的温昇豪飾演不把窮人當人看的冷血醫生，對梁詠琪下狠手連甩三個巴掌、逼吃血玉果，就連伊藤潤二也給予極高讚譽，他認為真人演出不僅不遜於漫畫，更具強烈魄力，「既毛骨悚然又非常享受！」

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伊藤潤二看了也說讚　《聰明鎮》受討論

《聰明鎮》將眾多伊藤潤二的作品巧妙交織，正式播出後，也獲得老師給予極高讚譽，他認為真人演出不僅不遜於漫畫，更具強烈魄力，「既毛骨悚然又非常享受！」觀賞經典角色致敬片段，更表示：「大家都演得非常棒！雙一比我想像中還要帥，但瘋狂與詼諧感演得很精彩；富江十分妖豔，讓人覺得真的很會迷惑人，蛞蝓少女願意挑戰那樣的角色，我只有滿滿的感謝。」

說起看見那隻「咻」地伸長的巨大蛞蝓時，還忍不住微笑，自曝：「我有個壞習慣，看見恐怖畫面時反而會笑。」問及經典角色們一起參加升學考試，誰會拿第一？伊藤潤二幽默分析，雖然富夫非常努力用功，但富江大概會誘惑老師使點手段拿到第一名，「至於無論多努力都最不可能及格的人，我想應該還是雙一吧！」

▲温昇豪和梁詠琪（左）有肢體衝突的戲，私下他是梁詠琪粉絲。（圖／奇蹟映畫所）
▲温昇豪和梁詠琪（左）有肢體衝突的戲，私下他是梁詠琪粉絲。（圖／奇蹟映畫所）
温昇豪演大反派　演技驚呆眾人

《聰明鎮》以伊藤潤二的恐怖元素混搭台式驚悚美學獲觀眾好評，全劇尾聲最令觀眾震撼的，莫過於金鐘男神温昇豪驚喜客串，黑化詮釋背後大反派之一，硬將劇中女兒陳姸霏關進狹小衝刺班，說出：「妳聽爸的，爸就是在這裡考到榜首演變成優秀的醫生，妳是我女兒，妳也可以的！」語氣冷靜令人發寒，返家後更直接對前妻梁詠琪動粗，將她一把壓制掐脖、下重手連甩三個巴掌，逼她吃下血玉果，放狠話：「妳會變成血玉樹的養分，把妳的生命奉獻給妳的女兒，妳不是一直希望她出人頭地嗎？」

温昇豪戲裡是邪惡化身，戲外卻秒變小粉絲表白說：「我是因為梁詠琪才接這部戲的，她是我們的玉女女神，要對她做比較強烈情緒的反應真的很有壓力。」拍攝時兩人都拿傾盡全力，隔天碰面才互相分享彼此身上到處都有碰撞瘀傷，是一次難忘的合作經驗。

梁詠琪所飾演的何麗芬則耗盡心思為女兒陳姸霏付出一切，最終母女和解學會放手的情節催淚感人。梁詠琪感性說，這是她做演員以來最具挑戰性的角色，「以前大家看到我都是喜劇或愛情片，突然要演這麼嚴肅、焦慮的母親，剛開始有點迷惘。但我很捨不得何麗芬，她是個悲劇人物，周圍很多人都有她的影子。」

身為人母的她也分享對「天下無不是的父母」的看法：「天下一定有做錯事的父母，父母不是聖人，做錯了就跟孩子道歉，跟孩子要互相體諒成長。溫昇豪同樣感嘆給這次角色一句話：「做父母的，不要這麼苛責自己的子女。」

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...