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▲白海豚颱風後續路徑不確定性高，可能往西直行，也可能往東轉彎。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風路徑還會變 氣象署最快周五發海警

▲氣象署說明，本周前期以午後雷陣雨為主，周五至周日受白海豚颱風外圍環流影響，北台灣、山區降雨較明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

北台灣周三變天 周末山區防豪雨

▲本周天氣依舊高溫炎熱，各地白天可以來到33至36度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風（國際命名DOLPHIN）持續西進，強度有減弱趨勢，中央氣象預報員黃恩鴻表示，周六（8月8日）路徑最為關鍵，若太平洋高壓較強，颱風將西進中國，若高壓減弱，則可能北轉朝韓國前進，周五（8月7日）起颱風外圍環流影響台灣，西半部降雨機率升高，北部山區恐有豪雨，氣象署也可能在周五發布海上警報。中度颱風白海豚，今（2）日下午2時，位置在台北東方2590公里的海面上，以每小時23公里速度，向西進行，中心附近最大風速每秒40公尺（每小時144公里），相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺（每小時180公里），相當於15級風，7級風暴風半徑320公里，10級風暴風半徑160公里。黃恩鴻指出，白海豚颱風由於行經路線的緯度較高、海溫偏低，在強度難以維持的情況下，今（3）日下午中心附近最大風速又出現衰退，不過它本周預估還是能維持中颱等級，且暴風圈持續維持300公里以上，依舊是較大型的颱風。白海豚颱風路徑預估會持續往西，周五通過沖繩附近，周六開始路徑不確定性高，如果高壓較強，會一路往西通過北部海域，並進入中國；若高壓較弱，則有機會北轉朝韓國前進，考量到環流較大，氣象署可能在周五下半天發布海上警報，陸上警報的機率較低一些。黃恩鴻說明，明天開始水氣增加，基隆北海岸、大台北山區會開始有零星短暫陣雨，午後中南部、東半部、山區有局部短暫雷陣雨；周三、周四（8月5日至8月6日）受北風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北、山區全天不定時有雨，午後山區要注意局部大雨。白海豚颱風的外圍環流則預估周五至周日（8月9日）帶來影響，整個西半部降雨機率都會提高，北台灣、中部山區有局部大雨，北部山區則要注意豪雨，詳細風雨還有待颱風路徑確定，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海本周也要注意「長浪」威脅。