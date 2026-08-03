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國民黨新北市長參選人李四川今（3）日釋出影片稱「有人選擇抱怨，我選擇開路」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧競辦回應表示，選舉期間，參選人有各自的形象包裝都尊重。但李四川在影片宣傳文中說「有人選擇抱怨」，似乎是在為自己的市政缺失找藉口，「難道市民對於荒腔走板的工程不能抱怨？」蘇競辦發言人馬亨亨．夷將強調，眾所皆知，李四川在副市長任內側溝清得不如柯市府，水溝裡面還長出大山蘇；李四川挪用平均地權基金去蓋台北市740萬的遮陽設備，到現在一支都沒完成；李四川承諾要解決大巨蛋漏水，結果就在職棒明星賽舉辦時還在漏水。這些攸關民眾生活權益、工程完善率、市政預算合理性的批評，李四川卻要人民不能抱怨？馬亨亨．夷將表示，參選人的廣告應該符合實際的人設才能感動人心，蘇巧慧會持續推出政績影片以及這一路來許多志同道合、一起讓台灣更好的同伴為蘇巧慧發聲的影音，來證明蘇巧慧是最了解各行各業未來需求和發展的新北市長人選。