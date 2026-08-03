TVBS新聞台近期有部分主播離職與異動，繼資歷28年的資深主播吳安琪4月底遭裁員，服務8年的人氣主播李作珩也於5月底宣告離開，沒想到，同樣任職8年的專任主播與節目主持人何冠毅，昨（2）日也透露離職，並預告最後一次露臉為22日晚間9點播出的《社會檔案》。對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問TVBS，對方回應：「社會組資深記者及兼任主播何冠毅，因個人職涯規劃離職，本公司予以尊重，並誠摯祝福他未來發展一切順利。」
發文透露離開TVBS 何冠毅：該跨出下一步了
何冠毅在IG發文：「我離職了，這是一間我待了8年的公司。可能我比較幸運，遇到好主管、好搭檔、好同事，有各位的幫助，讓我在新聞台這種相對高壓的環境，比很多人更得心應手一些。不過人生總是有不同階段，是時候該跨出下一步了，謝謝公司這些年來的栽培，我過得很充實。」
YouTube頻道持續更新 何冠毅揭畢業作時間
此外，何冠毅還表示，經營的YouTube頻道「Kylan下班了」會持續更新，「另外，我預錄最後一次《社會檔案》，8/22 21:00才會播出，歡迎大家來看看我的畢業作。」
何冠毅畢業於中國文化大學新聞系，在TVBS任職期間負責第一線採訪、颱風連線、新聞播報，並主持專題節目《社會檔案》，總計發出超過6000則新聞，不少粉絲留言：「看不到帥哥哥的新聞了...哭哭」、「真的是從三立看到T台，你讚讚」、「再見了！冠毅！祝福你！」
Kylan IG
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何冠毅在IG發文：「我離職了，這是一間我待了8年的公司。可能我比較幸運，遇到好主管、好搭檔、好同事，有各位的幫助，讓我在新聞台這種相對高壓的環境，比很多人更得心應手一些。不過人生總是有不同階段，是時候該跨出下一步了，謝謝公司這些年來的栽培，我過得很充實。」
YouTube頻道持續更新 何冠毅揭畢業作時間
此外，何冠毅還表示，經營的YouTube頻道「Kylan下班了」會持續更新，「另外，我預錄最後一次《社會檔案》，8/22 21:00才會播出，歡迎大家來看看我的畢業作。」
何冠毅畢業於中國文化大學新聞系，在TVBS任職期間負責第一線採訪、颱風連線、新聞播報，並主持專題節目《社會檔案》，總計發出超過6000則新聞，不少粉絲留言：「看不到帥哥哥的新聞了...哭哭」、「真的是從三立看到T台，你讚讚」、「再見了！冠毅！祝福你！」
Kylan IG