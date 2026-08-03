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民眾黨2日在台中舉辦7週年黨慶，創黨主席柯文哲致詞時，猛攻執政黨用「抗中保台」將所有人打成中共同路人，激情怒吼：「賴清德，我們絕對不會投降！」一句話讓台下小草瞬間熱血沸騰。不過，作家趙曉慧認為，柯文哲如今的人氣已大不如前，一再操弄同句老梗，「越微波營養越流失」。趙曉慧表示，自從國民黨主席鄭麗文訪美之後，柯文哲在媒體與網路聲量上幾乎失去了人氣，鄭一句「習近平的手，柔軟得像雲朵」，瞬間捲走網路聲量，搶了柯P的風采。她狠酸，如今的柯文哲，只能靠「罵賴清德」換取一絲曝光度的生存空間，只有他開罵賴清德，媒體才願意報導。趙曉慧直言，民眾黨的7年黨慶，氣氛真的不是太好，何「慶」之有？外界只記得在黨慶上，柯文哲罵了賴清德什麼，其他的沒人理會。但柯文哲也罵不出什麼新梗了，一再微波「賴清德我們絕對不投降」這種老梗，越微波營養越流失。「他越罵，生存空間越小。因為，現在反對陣營只喜歡看蔣萬安罵賴清德，柯文哲？老了、沒新鮮感了。」趙曉慧狠批，柯文哲跌落神壇，是悲哀，也是現世報，值得從政者引以為戒。至於跌落神壇後的柯文哲，要去哪呢？她也不客氣直說，當然去監獄，償還他這輩子造的孽，度過他的餘生，被世人遺忘。