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▲《絕區零》與7-11聯動，打造《絕區零》主題形象門市。（圖／《絕區零》提供）

7-11宣布與3D角色扮演動作遊戲《絕區零》展開聯動，推出「美味大作戰」活動，將遊戲角色融入CITY TEA現萃茶限定主題杯，活動自8月5日起至18日止，玩家前往全台 7-11 門市，即可參與指定飲品優惠，並有機會取得《絕區零》聯動限定遊戲虛寶。此次聯動期間，CITY TEA 現萃茶指定飲品任選2杯，最低0元起，消費還可獲得「滿分味覺－主題虛寶序號」1組，內容包括聯動限定紀念頭像、名片、體力道具、3萬丁尼及3個資深調查員紀錄。不過相關虛寶數量有限，送完即止。除了飲品聯動外，7-11也同步打造《絕區零》主題形象門市，台北羅鑫門市與高雄後驛門市將換上限定主題佈景及視覺裝飾，加入遊戲角色與「滋脆布」元素，讓玩家能在實體門市拍照打卡。兩間門市也成為此次聯動活動的主要亮點之一。《絕區零》近期持續推出跨界合作，此次則將遊戲內容延伸至便利商店場景，從限定杯身、遊戲虛寶到主題門市一次集結。對玩家而言，除了可收集聯名周邊，也能取得遊戲內實用道具。活動時間為8月5日至18日，有興趣的玩家可留意各門市活動資訊及虛寶發放狀況。