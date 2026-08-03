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日本與韓國近一個月連續遭受熱浪侵襲，高溫不斷，東京都政府於3日宣布，轄下多摩動物公園（位於東京都日野市）飼育的3隻獅子於近期相繼死亡。園方研判極可能是受酷暑影響所致。根據朝日新聞與富士新聞網報導，東京都政府表示，園內原先共飼育16隻獅子，7月18日發現其中2隻出現食欲不振及活動力下降等症狀，隨即展開治療。隨後陸續共有10隻獅子出現相同症狀，部分獅子病情嚴重，出現喪失食欲甚至意識不清的狀況。在這10隻出現症狀的獅子中，共有3隻母獅於7月28日至8月2日間相繼死亡，年齡分別為3歲、11歲以及15歲。經園內獸醫師解剖後發現，3隻獅子均出現全身脫水及多重器官衰竭的情形，推測與酷暑影響有關。至於確切死因，則已委託外部機構進一步檢驗。目前園內仍有3隻獅子持續身體不適，正接受補充維生素等治療；而狀況有所好轉的獅子，則安置於已加裝移動式冷氣的非公開飼育設施中靜養。園方指出，原本的獅子飼育設施僅部分區域配備冷氣與電風扇，在出現身體不適的獅子後，已緊急採取噴霧降溫等應變措施。多摩動物公園自1964年5月起，即推出乘坐巴士進入放養區觀賞獅子的「獅子巴士」（Lion Bus）服務。據東京都政府說明，自該服務開辦以來，因酷暑導致多隻個體相繼死亡的案例尚屬首次。此外，由東京都管轄的其他動物園，目前並未發現類似情況。多摩動物公園宣布，即刻起將無限期暫停獅子展示及「獅子巴士」的營運。目前該園已暫停獅子展示，並正著手強化飼育設施內的防中暑措施。獅子是生活在非洲大陸的動物。動物園工作人員表示，他們沒想到獅子會因為極端高溫而病倒身亡。根據日本氣象廳資料，鄰近該園所在地日野市的八王子市氣象觀測站顯示，7月下旬的每日最高氣溫平均達到攝氏35.2度。