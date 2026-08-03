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立法院日前審查《電子競技運動發展基本法》草案時，朝野爆發激烈衝突，民進黨指控運動部長被迫「罰站」近10分鐘，國民黨籍召委羅廷瑋則反駁，是綠營堅持要求李洋站著發言。相關爭議持續延燒，旅美教授翁履中也針對事件發表看法，直言在看完整段影片後，最大的感受就是「指鹿為馬，可以成真」。翁履中2日在政論節目《TVBS戰情室》表示，事件爆發後不久，他就在社群平台看到李洋罰站的照片，當下第一個反應是「如果真的是這樣，很扯、很糟糕」。他認為，身為奧運金牌選手的李洋，無論政治攻防如何，都不應受到如此不尊重的對待。為了釐清真相，翁履中進一步搜尋相關資訊，有看到台中市議員分享的貼文，隨後也找出完整影片觀看。不過，當翁履中看完影片後，想法已與第一時間完全不同，更讓他感嘆，當前台灣政治已經出現「指鹿為馬，可以成真」的現象。「藍的質疑、綠的相信綠的。」翁履中認為，這起事件已經超越黨派，黑的說成白的、白的說成黑的，根本是非不分，是非常不對的，同時也呼籲民進黨自我檢討，否則台灣民主不僅難以持續進步，未來若要追求和解與共生，也將變得更加困難，因為彼此對立的情緒早已推向極致。