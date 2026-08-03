美國總統川普（Donald Trump）對伊朗軍事行動陷入僵局。美國有線電視新聞網（CNN）披露，美軍中央司令部（CENTCOM）日前罕見向內部大批情報分析人員發送電子郵件，公開徵求「更有創意、非常規」的對伊朗施壓方案，顯示華府正重新檢討現行戰略，尋找突破困境的新方法。
根據CNN引述知情人士報導，一名美軍中央司令部情報部門高階軍官上週向多名軍事分析人員寄出電子郵件，內容寫道：「我們正在尋找新的、有創意且非傳統的方式，對伊朗施壓並予以懲罰。」另一名知情人士也證實，中央司令部近期確實向內部廣泛徵求新構想，顯示軍方正重新評估對伊朗策略。
報導指出，以電子郵件向大量人員「集思廣益」的做法，在美軍內部相當少見，也反映川普政府目前可採取的選項日益有限，部分方案更可能伴隨極高政治與軍事風險。
中央司令部發言人霍金斯（Timothy Hawkins）並未否認相關作法，僅表示，美軍中央司令部一向鼓勵創新思考，司令庫柏上將（Adm. Brad Cooper）也經常跨越階級徵詢團隊成員意見，以提升作戰效能。
空襲持續卻未逼伊朗讓步 美方坦言須重新評估戰略
這封電子郵件發出之際，正值川普一度揚言恢復對伊朗發動新一輪空襲，隨後又在沙烏地阿拉伯王儲等中東國家領袖介入斡旋後，宣布取消攻擊計畫。
近幾週，美軍持續空襲伊朗，目標包括削弱伊朗威脅荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運安全的能力，並迫使德黑蘭重返談判桌。不過，截至目前雙方仍未達成任何協議。
CNN指出，美國中央情報局（CIA）及國防情報局（DIA）近期均評估，單靠現有空襲行動，恐難改變伊朗的談判立場。
美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上月也曾向國會坦言，空中武力終究有限，「空軍力量有其極限」，難以完全達成川普先前提出的戰略目標。
川普陷兩難 升高衝突或陷入「無止盡戰爭」
報導指出，美軍數月來已向中東部署更多兵力，並提出多項升級作戰方案，其中包括連續一至兩週的大規模轟炸，目標摧毀伊朗飛彈能力。
不過，川普遲遲未批准相關計畫，部分原因是聽取凱恩對防空飛彈攔截器庫存下降的憂慮，也有官員警告，若攻擊橋梁、海水淡化廠等基礎設施，恐造成大量平民死傷。
另一個選項則是派遣地面部隊，占領具有戰略價值的哈格島（Kharg Island），或奪取伊朗高濃縮鈾，但此舉將違背川普對支持者「不再讓美國士兵投入無止盡海外戰爭」的競選承諾。
若不升高軍事行動，美國則可能陷入與伊朗持續互相空襲報復的局面，不僅持續增加美軍傷亡，也讓荷姆茲海峽長期處於高度緊張狀態，演變成川普過去多次批評的「永無止境戰爭」。
一名熟悉決策過程的人士表示，川普最終仍希望透過談判收場，因此會持續尋找既能對伊朗展現強硬立場、又能讓美國抽身的方案。
川普日前在內閣會議上被問及如何結束這場衝突時則表示：「我們想要的是勝利。我們會狠狠打擊他們，總有一天，他們會說『我們真的撐不下去了』。」
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報導指出，以電子郵件向大量人員「集思廣益」的做法，在美軍內部相當少見，也反映川普政府目前可採取的選項日益有限，部分方案更可能伴隨極高政治與軍事風險。
中央司令部發言人霍金斯（Timothy Hawkins）並未否認相關作法，僅表示，美軍中央司令部一向鼓勵創新思考，司令庫柏上將（Adm. Brad Cooper）也經常跨越階級徵詢團隊成員意見，以提升作戰效能。
空襲持續卻未逼伊朗讓步 美方坦言須重新評估戰略
這封電子郵件發出之際，正值川普一度揚言恢復對伊朗發動新一輪空襲，隨後又在沙烏地阿拉伯王儲等中東國家領袖介入斡旋後，宣布取消攻擊計畫。
近幾週，美軍持續空襲伊朗，目標包括削弱伊朗威脅荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運安全的能力，並迫使德黑蘭重返談判桌。不過，截至目前雙方仍未達成任何協議。
CNN指出，美國中央情報局（CIA）及國防情報局（DIA）近期均評估，單靠現有空襲行動，恐難改變伊朗的談判立場。
美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上月也曾向國會坦言，空中武力終究有限，「空軍力量有其極限」，難以完全達成川普先前提出的戰略目標。
川普陷兩難 升高衝突或陷入「無止盡戰爭」
報導指出，美軍數月來已向中東部署更多兵力，並提出多項升級作戰方案，其中包括連續一至兩週的大規模轟炸，目標摧毀伊朗飛彈能力。
不過，川普遲遲未批准相關計畫，部分原因是聽取凱恩對防空飛彈攔截器庫存下降的憂慮，也有官員警告，若攻擊橋梁、海水淡化廠等基礎設施，恐造成大量平民死傷。
另一個選項則是派遣地面部隊，占領具有戰略價值的哈格島（Kharg Island），或奪取伊朗高濃縮鈾，但此舉將違背川普對支持者「不再讓美國士兵投入無止盡海外戰爭」的競選承諾。
若不升高軍事行動，美國則可能陷入與伊朗持續互相空襲報復的局面，不僅持續增加美軍傷亡，也讓荷姆茲海峽長期處於高度緊張狀態，演變成川普過去多次批評的「永無止境戰爭」。
一名熟悉決策過程的人士表示，川普最終仍希望透過談判收場，因此會持續尋找既能對伊朗展現強硬立場、又能讓美國抽身的方案。
川普日前在內閣會議上被問及如何結束這場衝突時則表示：「我們想要的是勝利。我們會狠狠打擊他們，總有一天，他們會說『我們真的撐不下去了』。」
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