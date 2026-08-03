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宜蘭開車回台北！導航突喊「有更快的路」：

車主相信慘了

導航為了避免大量車潮，通常會引導進入周邊小路，結果最後根本上不了國5，最後還得重新排隊，更警告一定要留意避開「玉石路」。

▲有網友提醒，周日從宜蘭開車回台北時，如果導航突然詢問「要不要走另一條更快的道路？」一定要果斷拒絕。（圖／NOWNEWS資料圖片）

40多輛車全被導航騙！宜蘭北返上國5注意：周日下午有管制

如果民眾要從礁溪回台北走國道5號，應在興農路乖乖排隊上交流道，千萬不要提早右轉。因為車潮交通政策，玉石路、砂港路都會受到管制，下午3時至晚上8時都會封閉管制，如果這時不小心誤闖，警察會指示迴轉，請駕駛回到興農路排隊，最後往往都是白忙一場。

每逢周末或連假時，從宜蘭回台北的路上往往都會出現大量車潮，駕駛都得乖乖排隊才能從國5北返，但近日有網友在Threads發文，提醒民眾在周末或連假期間，從宜蘭開車回台北時，如果導航突然詢問「要不要走另一條更快的道路？」一定要果斷拒絕。該名網友解釋，貼文曝光後，立馬引來不少苦主認同留言，、「第一次從宜蘭開車就被這樣搞，後面都不信了，直接走大路」。事實上，在今年2月時也有一名網友跳出來提醒，指出從宜蘭北上返回台北時，千萬不要照著導航指示開到玉石路，更透露目擊至少40多輛車都被警方攔下，最後仍得繞回重新排隊上國5，回程反而花費更多時間。根據公路局表示，周日下午15-20時常態實施北上高乘載管制，其中羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口都包含在內。然而，