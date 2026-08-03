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在追求NBA看板球星詹姆斯（LeBron James）未果之後，明尼蘇達灰狼將補強陣容的目光轉向自由市場，根據知名記者史柯托（Michael Scotto）《HoopsHype》最新報導指出，灰狼已正式對23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）表達高度興趣，試圖補強球隊的前場戰力，儘管他們能夠保障庫明加擔任先發4號位出戰，但受制於團隊薪資，最高只能給出合格中產特例，目前洛杉磯湖人、克里夫蘭騎士仍處在領跑地位。隨著休賽季陣容調整，灰狼送走蘭德爾（Julius Randle）等主力後，先發大前鋒位置出現明顯空缺。球團管理階層正積極尋找具備天賦且能立即發揮作用的年輕鋒線，而庫明加的球風正好契合這項需求。外媒分析指出，庫明加擁有頂級的身體素質與切入破壞力，能成為頭號球星愛德華茲（Anthony Edwards）身邊極具威脅的轉換進攻夥伴，防守端方面，他多位置的換防能力，能減輕持球大鎖麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的壓力。此外，灰狼擁有一代防守名將戈貝爾（Rudy Gobert）坐鎮禁區，理論上能有效掩護庫明加在無球防守與戰術理解上的不足。但庫明加於身材、禁區對抗上仍有疑慮，主要技術特點偏向雙能衛與小前鋒，若直接頂上先發4號位，面對身材高大的頂級前鋒時，灰狼的保護籃板與禁區抗衡能力恐面臨考驗。目前庫明加正尋求年薪約1,400萬至2,000萬美元合約，但灰狼團隊薪資逼近第二層硬上限（Second Apron），目前僅能給出約606萬美元的納稅版中產特例，成為這場爭奪戰中最大隱憂。不過，灰狼能提供「保證先發」作為重要誘因，業界人士分析，庫明加如果願意為了戰術地位、打出身價而接受短期低薪，就有可能加入灰狼，但目前湖人、騎士等隊依舊處於領跑地位，灰狼若無法透過後續交易騰出薪資空間，要成功搶下庫明加的難度依舊不小。