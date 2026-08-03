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▲專輯於今（3）日正式登上 Spotify、Apple Music、KKBOX、YouTube Music 等全球數位串流平台同步發行。（圖／成馬赫娛樂提供）

男星范成章過去曾遭誤會介入「眾量級」家寧、Andy的感情，一度被瞎傳是第三者的他，事後澄清與家寧早已漸行漸遠。甩開風波後，他近日宣布好消息，推出首張概念專輯《Love Letters to Myself》，不僅與金曲創作才女藍又時、印度知名歌手 Shruti Pathak 合作，專輯主視覺更同步登上美國紐約時代廣場，為首張完整專輯寫下最具紀念性的篇章。新專輯《Love Letters to Myself》共收錄九首作品，融合流行、R&B、電子流行等元素，整張專輯圍繞著「自我對話」展開，九首歌曲猶如九封寫給自己的情書，描寫愛、渴望、失去、迷惘、自我和解，以及重新認識自己的生命歷程。范成章表示，這張專輯不只是自己的第一張完整作品，更像是一路走來的人生紀錄，「那些曾經說不出口的情緒、流過的眼淚、走過的城市，以及生命中遇見的人，都收藏在這九首歌裡。」其中，專輯最受矚目的亮點之一，就是邀請金曲創作才女藍又時擔任〈倫敦的愛情〉製作人，並共同演唱這首經典作品，透過全新的編曲、合聲與情感層次，讓熟悉的旋律展現嶄新的生命力。此外，范成章也首度跨足印度音樂市場，與印度歌手 Shruti Pathak 共同演唱專輯壓軸歌曲〈Ghoomar〉。專輯於今（3）日正式登上 Spotify、Apple Music、KKBOX、YouTube Music 等全球數位串流平台同步發行。主視覺也同步登上美國紐約時代廣場燈箱，與流行天后瑪丹娜等國際巨星並肩亮相。事實上，Andy與家寧撕破臉後，曾控訴女方先對感情不忠，和男閨密過從甚密，對方身分隨後被起底，是位公開出櫃的男藝人、網封「最帥花藝師」的同志男神范成章，而遭到炎上的范成章事後發聲澄清「不吃鮑魚」，並坦言被家寧拉去上心靈課程後，雙方已漸行漸遠。