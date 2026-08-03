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364公噸分批銷毀 中央地方同步監督

▲中央和地方衛生單位到福懋油脂監督油品運輸、銷毀過程。（圖／台中市政府提供，2026.08.03）

中聯油脂致癌油事件延燒逾一個月，台中市今（3）日正式啟動問題油品銷毀作業，集中存放的364公噸油品將分批處理，預計6個工作天內完成，後續轉作永續航空燃油原料、生質柴油及其他生質燃料用途。中央與地方均派員全程監督，確保問題油品依法完成處理，不再流入市面。台中市長盧秀燕表示，目前涉及致癌油事件的台中市業者包括中聯油脂、福懋油脂及福壽實業，其中中聯問題油品所製成的產品，目前集中存放於福懋與福壽廠區。市府今天同步派員進廠監督銷毀作業，所有回收油品將依規定轉作永續航空燃油原料、生質柴油及其他生質燃料用途，確保依法處理、不再回流食品供應鏈。相較彰化縣7月8日在泰山企業銷毀的10公噸問題油品，多屬零售及業務用小包裝，這次台中銷毀的油品數量更大，且不少仍存放於大型油槽，須以抽油方式注入油罐車後再運送處理。台中市衛生局長曾梓展表示，福懋油脂共有246.296公噸問題油品，將運往新北市承德公司處理，預計6天內完成；福壽實業則有118.213公噸，將送往高雄永瑞公司，約2天可完成銷毀。整個銷毀過程均有中央派員進廠監督，回收油品將全數轉作生質柴油等再利用原料。盧秀燕強調，市府秉持公開透明原則辦理問題油品後續處置，從下架、集中保管到最終銷毀，都依法查核並全程監督，接受社會大眾檢視。未來也將持續與中央合作，嚴格把關處理流程，杜絕問題油品回流市場，全力守護市民食品安全。