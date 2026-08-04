我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞買一送一！歡樂送免費吃中薯9大優惠券

▲拿坡里烤雞「買6送2」！8塊烤雞特價199元。（圖／記者蕭涵云攝）

拿坡里：「買6送2」8塊烤雞199元！

8月暑假最新「麥當勞買一送一」9大優惠券！麥當勞表示，買超值全餐免費送「4塊麥克雞塊、小杯玉米湯」，歡樂送消費滿額「免費吃中薯」一次整理；拿坡里表示，8塊烤雞特價199元。暑假進入8月，開吃「麥當勞買一送一」APP全球版最新優惠券！◾️傳奇特餐「蒜香雙牛堡／蒜香辣雞腿堡（擇一）＋巧克力脆脆冰炫風＋中薯＋38元飲品」嘗鮮價245元（原價258元）◾️傳奇特餐「蒜香雙牛堡／蒜香辣雞腿堡（擇一）＋香芋派＋中薯＋38元飲品」嘗鮮價219元（原價231元）◾️單點早餐「免費送薯餅」◾️單點「38元飲品買一送一」◾️單點「中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一」◾️手機點餐／歡樂送限定！單筆消費滿150元「免費送中薯」◾️買超值全餐「免費送4塊大麥克沾醬一盒」（可重複兌換）◾️買超值全餐「免費送小杯玉米湯」◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠拿坡里即日起至8月20日，「6塊普羅旺斯烤雞＋2隻烤雞翅」特價199元（原價520元），雞翅可任選普羅旺斯或青花椒口味；人氣「派對Pizza塔」6入特價249元（原價330元）。購買拿坡里指定套餐、搭配可口可樂系列飲品，登錄發票即可參加抽獎，有機會抽中最大獎FUJI數位相機（價值51,800元），另有鐵板燒機、藍牙耳機等好禮；登錄兩張發票，再加碼送LINE POINTS 50點。