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▲新科智慧國際物流變電室。（圖／記者李青縈攝）

▲5樓、7樓、8樓為常溫倉儲空間。（圖／記者李青縈攝）

多溫層、保密設計 滿足高科技客戶需求

▲新科智慧國際物流中心採取多溫層設計，涵蓋恆溫、冷藏及冷凍等不同倉儲型態。（圖／記者李青縈攝）

▲冷鏈倉儲也有區分較小空間，可以客製化使用、與其他產品區隔。（圖／記者李青縈攝）

串接台北港與竹科 第二期冷鏈年底啟用

▲物流中心設計車道車輛可直接開上樓，並搭配卸貨空間保持冷鏈。（圖／記者李青縈攝）

▲物流中心設計車道車輛可直接開上樓，並搭配卸貨空間保持冷鏈。（圖／記者李青縈攝）

▲第二期冷鏈擴建預計年底前啟用。（圖／記者李青縈攝）

▲楊世傑說明，若遇停電發電機室有6個950公升儲油桶，可支撐16小時電力。（圖／記者李青縈攝）

物流廠建新國際旗下位在台北港的新科智慧國際物流中心，今（3）日啟用，並舉辦揭牌典禮，基隆關關務長吳慧燕也一同見證。建新國際董事長陳彥銘指出，台灣出口及外銷訂單維持強勁動能，帶動高值化貨品在保稅、溫控、快速通關與即時庫存管理等物流需求升級，未來隨著北士科AI科技聚落逐漸成形，物流中心將就近掌握需求，成為北台灣AI產業鏈布局受惠者。新科智慧為台北港區內前兩大國際物流業者，建新總經理柯勝鐘指出，第一期建築已經是台北港內最高，並且倉儲樓地板面積也領先同業。目前倉儲利用率約5%至10%，目標今年底達到50%至60%，明年完整年度力拚80%以上利用率。若達成目標，預估可為集團營收帶來約一成成長，約為3億至4億元營收貢獻。新科智慧物流副總經理楊世傑表示，主要鎖定半導體、5G、AI產業、電子材料及高價值食品等客戶；部分高端載板與AI相關客戶進場使用。客戶選擇上，主要瞄準流動性高的客戶，透過週轉率提升，增加服務費以提升營收。新科智慧國際物流中心採取多溫層設計，涵蓋恆溫、冷藏及冷凍等不同倉儲型態，並可依客戶需求調整溫濕度控制條件，以因應不同產業對溫濕度管理較嚴格的倉儲需求。同時，各溫層倉庫也可依客戶需求進行整層或整區包倉配置，並搭配專屬管制與門禁管理機制，不僅展現高度倉儲彈性，也可因應高科技客戶對特定貨品或專案的保密與安全管理需求。物流中心在地理優勢，可串接台北港海運與桃園航空城，並透過台64、台61等快速道路系統連結新北、桃園與新竹等北台科技走廊產業聚落，有助於縮短貨物通關後再轉運至科技製造基地之陸運距離。展望未來，隨著新科智慧國際物流中心正式揭牌啟用後，將進一步強化集團於保稅物流、冷鏈倉儲、高值化貨品供應鏈服務及區域轉運市場的競爭。同時，第二期冷鏈擴建預計於8月啟動相關申請，目標爭取年底前啟用，屆時將進一步擴大整體冷鏈倉儲量能，並逐步放大營運貢獻。