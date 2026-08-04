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營養師連吃7天酪梨！親揭身體驚人變化

▲營養師Lauren Manaker近日親自進行為期7天的飲食實驗，觀察精力、消化及整體身體狀況，分享實際體驗，也讓她重新認識酪梨的營養價值。（圖／取自Pixabay）

酪梨正確吃法注意！太早切靠膠帶補救

▲如果誤切未成熟的酪梨，可將兩半果肉完整對齊，以膠帶密封切面、放置室溫約2天，有機會讓酪梨繼續熟成，但切開後仍應盡快食用，以避免氧化變質。（圖／取自Pixabay）

酪梨因富含健康脂肪、膳食纖維及多種營養素，被譽為超級食物。營養師Lauren Manaker連續7天每天攝取約三分之一顆酪梨，發現餐後飽足感提升、下午較少嘴饞，排便也更加規律，但皮膚及頭髮並未立即出現明顯變化。不過，她也表示，酪梨屬高營養密度食物，但仍應適量食用，並將其視為油脂替代品，而非額外增加熱量來源。醫師李思賢則指出，如果誤切未成熟的酪梨，可將兩半果肉完整對齊，以膠帶密封切面、放置室溫約2天，有機會讓酪梨繼續熟成。Lauren在實驗期間並非每天吃完整顆酪梨，而是依照建議攝取一份標準份量，約為一顆中型酪梨的三分之一，並將酪梨搭配不同餐點食用，例如早餐抹在全麥吐司上、午餐加入沙拉或穀物碗，甚至製作成義大利麵醬。經過一周後，Lauren感受到最明顯的改變就是飽足感增加，餐後維持不餓的時間變長，下午想吃零食的次數也減少。她表示，雖然短短7天不足以帶來劇烈改變，但這正是高營養密度食物常見的效果。除了飽足感提升外，Lauren也發現自己的消化狀況相當穩定，排便變得更加規律，她認為這與酪梨富含膳食纖維有關。至於許多人期待的皮膚及頭髮改善，在短時間內還未看出明顯差異。不過，Lauren表示，酪梨含有維生素E及多種植物營養素，相關效益通常需要長時間累積，未來仍有機會逐漸展現。雖然酪梨被歸類為水果，但從營養成分來看，其實更接近油脂類食物，因此食用時應視為油脂替代來源，而不是額外增加一份食物。營養師建議，一般成人每次建議食用約四分之一顆中型酪梨即可；若同一餐已攝取堅果、起司、肥肉、油炸食物或使用較多烹調油，酪梨份量也應適度減少，以免熱量攝取過多。此外，鄰好西醫診所醫師李思賢曾分享，酪梨屬於「呼吸型後熟水果」，成熟需要依靠完整果實持續產生乙烯。一旦切開後，乙烯散失、細胞受損，熟化過程便會停止，接著果肉開始氧化變黑，因此切開後不會再繼續成熟。李思賢也分享自己曾誤切一顆尚未成熟的酪梨，後來嘗試將兩半果肉完整對齊密合，再利用膠帶密封切面接口，避免空氣進入，放置室溫約2天後，酪梨竟成功繼續熟成。他建議，如果酪梨仍偏硬，應先放在室溫等待，直到整顆按壓起來略有彈性再切開，切開後則應盡快食用。