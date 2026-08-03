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台灣證券交易所今（3）日宣布，為兼顧市場公平、安全及交易效率，完成檢討注意暨處置制度，將自8月10日起實施多項新措施，包括縮短處置期間、加快撮合頻率，以及調整高價股公布注意交易資訊門檻，未來也將建立每半年定期檢討機制。證交所表示，本次修正已綜合考量近期市場變化、過去制度實施成效，以及市場各界建議，希望在維持市場秩序的同時，也降低對正常交易的影響。新制上路後，第一次及第二次（含）以上遭列為處置的有價證券，處置期間將由原本10個營業日縮短為5個營業日。若個股同時因當沖交易占比過高而被公布注意交易資訊，處置期間則由原本12個營業日縮短為7個營業日。此外，新制實施時仍在處置中的個股，也將直接適用新規定；若已符合新的處置天數，將自8月10日起立即解除處置。證交所同步調整處置股撮合作業方式。現行遭處置股票採約每5分鐘或20分鐘撮合一次，新制將統一調整為約每2分鐘撮合一次，以提升市場交易效率及價格反映速度。證交所也修正「最近6個營業日收盤價起迄價差」的公布注意交易資訊標準。新規定要求，股價超過1000元的個股，最近6個營業日價差須達300元以上，才可能符合公布注意交易資訊標準；若股價超過2000元，則每增加1000元，價差門檻提高150元。相較舊制，高價股被列入注意交易的門檻明顯提高。證交所表示，注意暨處置制度自1995年建立以來，已多次因應市場環境調整。未來將建立定期檢視機制，原則上每半年檢討一次，視市場變化適時修正相關規定。證交所也提醒，修正內容及適用新制的處置股名單，將公布於證交所官網「公布注意暨處置新規定專區」，投資人交易前可先行查詢相關資訊。