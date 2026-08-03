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▲個案一的左眼正上方隱形眼鏡的內部，戴著睡覺四天後呈現一個弓狀的白色沉積物。(圖／大仁科技大學教授提供)

▲個案二右眼的角膜病變，因受傷的細胞層較深，縱使治療得宜，最後還是留下正中位置的混濁擋住視軸，其右眼視力僅為0.05，幾近失明。(圖／大仁科技大學教授洪啟庭提供)

「配帶隱形眼鏡晚上睡覺，一定要取下！」南部地區2名男性隱形眼鏡配戴者，都是累了就上床睡覺，懶得取下，就醫發現雙眼角膜上皮糜爛， 嚴重影響視力。受治個案的大仁科技大學教授洪啟庭提醒，配戴隱形眼鏡是一種醫療行為，若清潔不當、配戴時間過長易因蛋白質沉澱的刺激，造成紅眼睛、結模炎等不適，嚴重者會引發角膜潰瘍發炎，甚至影響視力。洪啟庭表示，個案一配戴眼形眼鏡多年，因整整四個晚上戴著睡覺，第五天開始出現視力模糊與刺激刺痛感，遂立即醫。檢查發現個案隱形眼鏡鈞無掉落，眼鏡內一片淡白色沉積物位於瞳孔正中，放大後如同厚厚的皚皚白雪堆積在眼睛中央，而影響視力，當下推測這些白色的沉積物，就是淚液中的蛋白質、脂質、鈣質，空氣中廢物，與病原體等。當下立即取下隱形眼鏡，再給予抗生素藥水。所幸角膜受傷不大，幾天後視力就恢復正常。個案二病患是參加露營活動忘了帶有框眼鏡，所以整個活動約一星期全部戴隱形眼鏡遊玩，甚至睡覺。等活動結束返家就醫，右眼隱形眼鏡幾乎拔不下來，花了九牛二虎之力才完成，之後雙眼角膜上皮呈現糜爛，特別是右眼更明顯，但因受傷細胞層過深，留下疤痕，最後留下瞳孔中央的角膜混濁，視力僅為0.05，幾近失明。洪啟庭表示，現在常用的隱形眼鏡絕大多數以軟式為多，大致分為水凝膠與矽水凝膠兩類，也是日拋、雙周拋與月拋的成分。其優點包含質地柔軟、異物感少、含水量高造成透氧率高，所以配戴舒服，角膜可獲得更多養分與氧氣。但有部分缺點，例如水凝膠者，戴久容易乾眼症，本身也有疏水區、靜電特性與網狀尺度大，還是會卡住雜質。而矽水凝膠，本身透氧性極佳，適合乾眼症病人；但是親油性較高，更易有油脂與蛋白質沉澱。洪啟庭也提醒民眾，配戴隱形眼鏡是一種醫療行為，任何問題應該由眼科醫師解決。隱形眼鏡使用者約63%有紅眼睛、65%有慢性結膜炎或過敏反應，主要是清潔不當、沉澱蛋白質刺激，配戴時間過長導致。尤其角膜潰瘍與嚴重發炎，戴著睡覺比起每天摘下者高出20 倍。因此暑假期間，同學玩了一整天，不要偷懶，務必形眼鏡拿下為宜。