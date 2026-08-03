勞動基金運用局今（3）日公布，勞動基金6月單月賺771.7億元，新制勞退收益數增加736.9億元至1兆5278.6億元，若以現有參與收益分配的有效帳戶1310萬戶計算，每人平均可領11.6萬元分紅。新制勞退分紅大增，不少勞工好奇新制勞退分紅怎麼查詢、勞退分紅何時入帳、誰可以領？《NOWNEWS今日新聞》整理新制勞退分紅線上查方式、入帳時間等資訊，帶領民眾一文快速了解。
📍勞動基金6月大賺771億！新制勞退分紅變胖「每人平均領11.6萬元」
根據勞動基金運用局最新公布資訊，2026年截至6月底，整體勞動基金規模高達8兆8955億元，收益數高達2兆2024億元，收益率衝上28.46％。大眾最關注的新制勞退基金規模為5兆7963億元，收益數為1.527兆元，收益率28.19%，以目前約有1310萬戶參與收益分配的新制勞退有效帳戶計算，等於平均每位勞工帳戶有望增加約11.6萬元。
📍新制勞退帳戶餘額怎麼查詢？「線上查5招」免跑臨櫃
不少民眾希望掌握個人專戶的累積收益與分配金額，除了可直接前往勞保局臨櫃，或使用勞動保障卡、郵政金融卡至發卡銀行或郵局ATM查詢以外，勞保局亦提供「5種線上查詢」管道，只要登入「勞保局e化服務系統」即可，民眾可透過「行動電話認證、自然人憑證、虛擬勞保憑證、行動自然人憑證、金融電子憑證」5方式登入。
🟡行動電話認證登入
進入勞保局e化服務系統登入頁面，選擇以「行動電話認證」登入，以個人申辦的月租型手機門號，透過4G或5G網路連線完成身分驗證後登入系統。行動電話認證申請成功後，會綁定於申請裝置及瀏覽器中，下一次使用僅需輸入4個欄位「身分證號、出生日期、姓名、憑證密碼」，點選送出，驗證成功後即可查詢及試算。
🟡自然人憑證登入
進入勞工保險局e化服務系統登入頁面，選擇以「自然人憑證」登入（需親自向戶政單位申請發給自然人憑證並備有讀卡機，以自然人憑證驗證身分後，即可查詢及試算。
🟡虛擬勞保憑證登入
進入勞工保險局e化服務系統登入頁面，選擇以「虛擬勞保憑證」登入，以自然人憑證、金融電子憑證登入完成身分驗證，並綁定申請裝置及瀏覽器後，即完成「虛擬勞保憑證」申請。以綁定後的電腦或手機選擇以「虛擬勞保憑證」登入後，即可查詢及試算。
🟡行動自然人憑證登入
進入勞工保險局e化服務系統登入頁面，選擇以「行動自然人憑證」登入，並請確認已申請行動自然人憑證（TW FidO）服務，輸入「身分證號」、「出生日期」及「圖形驗證碼」後，點選送出即可，系統將發送驗證推播，點選手機推播訊息，開啟行動自然人憑證APP，再點選「確認」完成認證，成功登入e化服務系統後，即可查詢及試算。
🟡金融電子憑證登入
進入勞工保險局e化服務系統登入頁面，選擇以「金融電子憑證」登入，並請確認已申請金融電子憑證，輸入「身分證號」、「出生日期」及「姓名」，點選送出後，再接著點選「瀏覽」，選擇憑證檔案儲存路徑後，點選「開啟」，再輸入憑證密碼，點選「確定」，成功登入e化服務系統後，即可查詢及試算。
📍新制勞工分紅何時入帳？
針對勞工分紅發放與提領時間，勞動基金局將在每年2月底前完成前一年度結算，並在每年3月底前將前一年績效收益分配至勞工個人專戶，並在3月上旬揭示至個人帳戶，到時勞工可至個人帳戶查看收益分配情況，金額將根據勞工帳戶內金額、投保年資、月提撥金額依比例去計算，代表每人入帳金額有所不同，並非人人均分11.6萬元。
📍新制勞工分紅誰可以領？
參加勞退新制的勞工須年滿60歲，才具備申請領取資格，若提繳年資滿15年以上，可以選擇領取月退休金或一次退休金；年資未滿15年者則應領取一次退休金。未滿60歲的勞工者，除非有喪失工作能力等特殊情況，否則這筆錢仍會保留在個人專戶中，持續累積收益。
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根據勞動基金運用局最新公布資訊，2026年截至6月底，整體勞動基金規模高達8兆8955億元，收益數高達2兆2024億元，收益率衝上28.46％。大眾最關注的新制勞退基金規模為5兆7963億元，收益數為1.527兆元，收益率28.19%，以目前約有1310萬戶參與收益分配的新制勞退有效帳戶計算，等於平均每位勞工帳戶有望增加約11.6萬元。
不少民眾希望掌握個人專戶的累積收益與分配金額，除了可直接前往勞保局臨櫃，或使用勞動保障卡、郵政金融卡至發卡銀行或郵局ATM查詢以外，勞保局亦提供「5種線上查詢」管道，只要登入「勞保局e化服務系統」即可，民眾可透過「行動電話認證、自然人憑證、虛擬勞保憑證、行動自然人憑證、金融電子憑證」5方式登入。
進入勞保局e化服務系統登入頁面，選擇以「行動電話認證」登入，以個人申辦的月租型手機門號，透過4G或5G網路連線完成身分驗證後登入系統。行動電話認證申請成功後，會綁定於申請裝置及瀏覽器中，下一次使用僅需輸入4個欄位「身分證號、出生日期、姓名、憑證密碼」，點選送出，驗證成功後即可查詢及試算。
🟡自然人憑證登入
進入勞工保險局e化服務系統登入頁面，選擇以「自然人憑證」登入（需親自向戶政單位申請發給自然人憑證並備有讀卡機，以自然人憑證驗證身分後，即可查詢及試算。
🟡虛擬勞保憑證登入
進入勞工保險局e化服務系統登入頁面，選擇以「虛擬勞保憑證」登入，以自然人憑證、金融電子憑證登入完成身分驗證，並綁定申請裝置及瀏覽器後，即完成「虛擬勞保憑證」申請。以綁定後的電腦或手機選擇以「虛擬勞保憑證」登入後，即可查詢及試算。
🟡行動自然人憑證登入
進入勞工保險局e化服務系統登入頁面，選擇以「行動自然人憑證」登入，並請確認已申請行動自然人憑證（TW FidO）服務，輸入「身分證號」、「出生日期」及「圖形驗證碼」後，點選送出即可，系統將發送驗證推播，點選手機推播訊息，開啟行動自然人憑證APP，再點選「確認」完成認證，成功登入e化服務系統後，即可查詢及試算。
🟡金融電子憑證登入
進入勞工保險局e化服務系統登入頁面，選擇以「金融電子憑證」登入，並請確認已申請金融電子憑證，輸入「身分證號」、「出生日期」及「姓名」，點選送出後，再接著點選「瀏覽」，選擇憑證檔案儲存路徑後，點選「開啟」，再輸入憑證密碼，點選「確定」，成功登入e化服務系統後，即可查詢及試算。
針對勞工分紅發放與提領時間，勞動基金局將在每年2月底前完成前一年度結算，並在每年3月底前將前一年績效收益分配至勞工個人專戶，並在3月上旬揭示至個人帳戶，到時勞工可至個人帳戶查看收益分配情況，金額將根據勞工帳戶內金額、投保年資、月提撥金額依比例去計算，代表每人入帳金額有所不同，並非人人均分11.6萬元。
📍新制勞工分紅誰可以領？
參加勞退新制的勞工須年滿60歲，才具備申請領取資格，若提繳年資滿15年以上，可以選擇領取月退休金或一次退休金；年資未滿15年者則應領取一次退休金。未滿60歲的勞工者，除非有喪失工作能力等特殊情況，否則這筆錢仍會保留在個人專戶中，持續累積收益。