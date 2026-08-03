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中聯油品事件延燒，台中市府被揪出8年來僅配合中央抽驗中聯一次，如今台中市長盧秀燕卻將矛頭指向台糖在5月檢驗發現油品不合格卻未通報台南市府，搬出《台南市食品安全衛生管理自治條例》，台南市府也未下架。對此台南市衛生局說明，本案係台糖拒收中聯半成品油品，屬原料端管理事項，尚未進入食品流通或供作食品使用，並非食品，因此業者並無通報義務，反倒是台中市府對中聯經退貨後，衛生局未即時掌握，「容有執法疏失之責」。台中市府被揪出8年來僅配合中央抽驗中聯一次挨轟，如今盧秀燕卻將矛頭指向台糖在5月檢驗發現油品不合格卻未通報台南市府。對此台南市衛生局嚴正說明，首先衛生局並非本案工廠端及原料端管理主管機關，相關調查及處置應由原料、工廠所在地主管機關依法辦理；依《食安法》相關規定，業者無須就原料異常情形向台南市衛生局通報。衛生局表示，經查本案係台糖拒收中聯半成品油品，屬原料端管理事項，尚未進入食品流通或供作食品使用，並非《台南市食品安全管理自治條例》第8條規定，所稱食品。故業者無該條通報義務之適用。反倒是台中市府對中聯經退貨後，台中市衛生局未即時掌握，容有執法疏失之責。衛生局指出，已於昨日啟動對台糖權責事項行政調查，並於今日前往總公司實地訪查，查明總公司對所屬工廠之管理監督機制，以及是否善盡食品安全管理責任，釐清相關管理作為是否符合《食品安全衛生管理法》及相關規定。最後衛生局表示，依目前掌握資訊，台糖已就檢出異常原料依契約辦理拒收，所幸相關原料未流入市場，未涉及市售產品流通。然而，食品安全攸關市民健康，市府絕不因此鬆懈，將持續從嚴管理食用油品安全，加強督導轄內食品業者落實食品安全管理制度，並持續配合中央及所在地主管機關辦理相關查處，共同維護食品安全及消費者權益。