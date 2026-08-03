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▲金利優減肥16公斤，面對台灣眾多美食，他笑說：「吃第一口時理智的那條線會斷掉。」（圖／記者嚴俊強攝影）

韓國新人男團NEWBEAT將於8月8日登上高雄巨蛋《K-WAVE INFINITY IN KAOHSIUNG》演出，今（3）日7位團員接受媒體聯訪，首度來台的他們，難掩興奮心情，昨日NEWBEAT更現身西門町快閃演出，吸引不少民眾、粉絲圍觀。記者會上，NEWBEAT也體驗親手包小籠包、喝苦茶，更為了這次的演出做足準備，身為「忙內」的金利優還在3個月內減重16公斤。NEWBEAT由朴暋碩、洪旻惺、全如如正、崔瑞玹、金太陽、趙潤厚、金利優組成，首度來台演出，團員們也分享期待心情，崔瑞玹說：「平常很喜歡喝珍珠奶茶，覺得台灣的珍珠奶茶很甜、很好喝，跟韓國不同層次。」 另外朴暋碩也表示想去夜市吃雞排，笑說團員們都很喜歡吃，來台之前也有搜尋台灣必吃的美食、必去的景點。今日記者會上，NEWBEAT也嘗試自己包小籠包，只見他們非常認真學習，並進行PK，最後由洪旻惺、崔瑞玹、金太陽、金利優獲勝，朴暋碩、全如如正和趙潤厚則須接受輸家懲罰「喝苦茶」，只見三人一喝立刻面有難色，其他成員也好奇喝了一口，現場氣氛相當歡樂。昨日，NEWBEAT現身西門町進行快閃表演，立刻吸引大批粉絲、民眾圍觀，被問到演出後的心情？金利優透露之前就希望能在街頭表演，昨日終於實現願望，也希望大家能更認識他們；朴暋碩則說，因為天氣很熱，原本擔心粉絲放棄離開，但現場竟然沒有人走，讓他感動直呼：「很感謝粉絲！」也對自己的表現更有信心。這次來台演出，朴暋碩表示團員們都想呈現最帥的一面，有進行減重、皮膚管理等，金利優更在3個月內減肥16公斤，不僅實施飲控，還每天跑步一個半小時，讓朴暋碩直呼：「利優本來就是門面，現在瘦了又更帥！」不過面對眾多台灣美食，金利優也笑說：「這邊的食物很合胃口，吃第一口時理智的那條線會斷掉，所以我要一直把自己拉回來，很節制的吃。」此外，NEWBEAT今日也大秀中文，甚至現場演唱中文歌，像是朴暋碩清唱了〈看著眼睛說〉，而洪旻惺則唱了韋禮安的〈如果可以〉，標準咬字讓全場聽了驚呼連連，對此全如如正分享，因為是用拼音學中文，聲調也比較難，所以遇到不會的會去問老師；而洪旻惺則透露，會選唱〈如果可以〉是覺得跟個人風格狠搭，聲音也蠻適合的，所以花了一個禮拜練習，未來也希望能唱中文歌給粉絲們聽。