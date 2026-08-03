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日本滋賀縣琵琶湖畔兩年前發現一具不動產公司社長的遺體。警方透過監視器畫面與異常的資金流向，鎖定了兩名嫌犯，分別現役泡姬由衣（27歲），以及她的常客加藤（45歲）。由衣因沉迷牛郎店，每月花費高達數十萬，竟以結婚為誘餌榨乾恩客，還引誘這名常客與她聯手設計殺害富商。根據週刊文春與MBS等日媒報導，案發前3年，由衣以泡姬與顧客加藤相識。加藤離婚後，在汽車零件工廠工作，開始沉迷泡泡浴和風俗店，由衣在泡泡浴店上班，佯裝家中欠債不夠付學費以及雙親年邁，加上一句「只有你是特別的」洗腦話術，讓加藤徹底暈船，不斷把工作來的錢拿給由衣。甚至受由衣唆使侵占兼職的店家公款，並將公款交給由衣。加藤借給由衣的錢高達1200萬日圓。即便如此，他仍認為：「只要她願意跟我結婚，這筆錢不還也沒關係。」富商則是在案發前約2年8個月，光顧泡泡浴店時與由衣認識，已離婚，結婚期間他便常在白天跑柏青哥店。由衣認識他後，對他的闊綽程度感到驚嘆。她用同樣的手法約他店外約會，謊稱自己被債務追著跑的，竟從地產社長手中騙走了高達2400萬日圓。由衣曾受邀造訪他的住宅，得知他辦公室內裡放有存摺與提款卡。她同樣對暗示自己有意與他結婚，唬弄了再婚意願強烈的不動產富商。事實上，由衣嚴重沉迷牛郎店，儘管月入高達250萬日圓(約53萬台幣)，但花在牛郎店的金額，每月平均高達約500萬日圓(106萬台幣)，驚人開銷仍不夠付。為了填補這一缺口，她不斷重複邀約富商到店外約會、以結婚為誘餌借錢、再用甜言蜜語安撫，遲遲不還錢。然而，富商後來請了律師，寄來了存證信函，要求「一星期內歸還2400萬日圓，否則將提起訴訟」。即便如此，由衣仍無視警告。她為在聖誕節了送心儀牛郎價值150萬日圓（30萬台幣）的特製香檳，她向泡泡浴店同事交往的男公關求助，「請借我150萬日圓，2天後我會還你200萬日圓」；然而，2天過去了，由衣依然籌不出200萬日圓。她打電話給加藤求救：「今天之內要是籌不到150萬日圓，不知道會被怎樣對待，搞不好會被殺掉。能不能幫我想想辦法？」加藤一開始坦言「真的沒辦法」。由衣利用酒店小姐殺害古物店老闆的事件作為誘導，起初要他冒充醫院工作人員打電話誘騙家中有人重病，但被富商識破，兩人隨後密謀策劃這起駭人命案，案發當天，兩名嫌犯潛入富商家搜刮金融卡與密碼，未料該名不動產社長突然返家發現兩人。三人發生拉扯，加藤隨即持鐵錘重擊富商社長背部，由衣更在旁高喊：「殺了他！」加藤隨即用鞋帶勒住地產商頸部，直到對方不再動彈才鬆手。兩人將遺體拖上車，一路開往70公里外的琵琶湖棄屍，並前往ATM盜領400萬日圓（約新台幣82萬元）現金。兩人在當年6月被逮，在法庭審理期間，加藤在出庭時竟仍表示：「到現在我還是喜歡她，我決定聽她的話到底」但由衣卻當庭冷酷回應，「我對他完全沒有好感。」法官在判決中嚴厲指責：「被告挑選資產家作為目標，即便一度未果，卻仍持續進行犯罪，可見其對金錢的強烈執念。兩度進行絞殺行為，足見其具有強烈的殺意，其自私自利的動機應受到嚴厲懲罰與譴責。」法院最終採納檢方求刑，判處由衣無期徒刑。