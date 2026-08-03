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名人效應影響落點 留意熱門科系志願集中

分科測驗今（3）日成績揭曉，補教業者同步公布預估落點。得勝者文教升學顧問陳佑榮建議，盡可能將自己志願向前與向後延伸，因為志願序結果容易受到產業新聞影響而有所變動。同時預估，台大醫（數甲物化生）231級分，頂大2類組科系門檻（5科）215級分、中字輩（5科）195級分。陳佑榮指出，填志願的時候除了估算落點以外，更重要的是排出一個適合自己的志願順序。去年有些科系分數起伏很大，所以寧可多填志願序，例如：清大動機乙，113、114 年度錄取分數從五科（國英數甲物化）247 分變為五科253分，上升6級分；對比同樣是理工組的台大土木系採計相同的科目，兩年的分數分別為241與243，只增加2級分。另外，各校系錄取標準也受到名人效應影響，陳佑榮說，例如去年各大學物理系，有分數上升的情況：台大物理單科平均增加2.7分；交大電物2.25分；清大物理乙組雖然只錄取一名，但是錄取分數大幅躍升超過20級分。建議填熱門科系的同學需要留意這些志願集中的效應。陳佑榮建議，若為不加權且不改標準的校系，可以用組合累積人數表判斷。例如台大地質系，去年分數為236，今年可以用組合累積人數表，下修為229分。若有改變採計的校系，可用轉換分數方式，可判斷去年有加權分數。指標科技中，陳佑榮舉例，台大法律系（法學組）與去年相當，財法組297、司法組290.5、法學組287。台大財金系去年錄取分數國*1 英*1.5 數乙*2，需要258分，如果數乙60級分，國英文約需要54、56級分，受到今年數乙分數下降的因素，約需要下修4級分，預估級分254。 提醒將來有志於頂尖商管學院，學測國英分數要求需要非常高。