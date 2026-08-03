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▲復健醫療是惠德醫院長期深耕的重要特色，許多病人在醫學中心完成急性期治療後，會轉介至惠德醫院接受後續復健照護。（圖／翻攝畫面）

「南台灣醫療永續與健康深耕ESG供應鏈媒合論壇」日前圓滿落幕，論壇以建立南台灣醫療永續供應鏈平台為目標，串聯醫療院所、公益團體及產業資源，透過跨域合作，共同推動健康深耕與醫療永續發展。惠德醫院院長趙耿裕受邀分享時表示，面對高齡化社會及醫療需求快速改變，地區醫院不只是提供醫療服務，更是串聯醫學中心、社區健康與居家照護的重要橋梁。惠德醫院多年來深耕社區醫療，持續投入居家醫療、健康管理及連續性照護，並倡議落實分級醫療，希望讓民眾在社區就能獲得完整且持續的健康照護，實踐「健康台灣」從社區扎根的理念。 院長趙耿裕指出，地區醫院是串聯醫學中心與社區的重要節點，也是落實健康台灣的重要基礎。完善的醫療體系應建立「醫學中心、地區醫院到社區及居家」的連續性照護模式。位於高雄鳳山五甲及前鎮生活圈的惠德醫院，長期投入社區醫療服務，持續提供居家醫療訪視、居家抽血等在地化醫療服務，減少高齡長者及行動不便患者往返醫院的不便。除了照顧病人，醫院也將照護範圍延伸至家庭，關注照顧者面臨的照護壓力，規劃提供照護技巧及移位訓練等支持。院長趙耿裕進一步表示，復健醫療是醫院長期深耕的重要特色，許多病人在醫學中心完成急性期治療後，會轉介至惠德醫院接受後續復健照護，透過跨專業團隊協助病人逐步恢復生活功能，協助病人恢復生活自理能力，逐步回到家庭與社區。院方認為，地區醫院除了提供醫療服務，更肩負病人功能恢復及生活重建的重要角色，也是分級醫療體系中不可或缺的一環。因應高齡化社會及醫療人力挑戰，惠德醫院也持續規劃導入智慧醫療及AI應用，未來將朝向整合健保雲端資料、醫療影像及檢查資訊，協助醫師快速掌握病人病史，作為臨床判斷的輔助工具；並規劃結合健康管理平台及APP，將血壓、血糖等健康數據以圖像化方式呈現，協助醫療團隊及民眾及早掌握健康變化。此外，醫院也規劃導入AI輔助影像判讀、智慧病房及行政自動化等應用，減輕第一線醫護人員行政負擔，讓更多人力回歸病人照護，同時提升地區醫院整體服務量能，強化社區健康管理。惠德醫院表示，此次參與「南台灣醫療永續與健康深耕ESG供應鏈媒合論壇」，除了分享地區醫院在分級醫療、社區照護及智慧醫療上的實務經驗，也期待透過論壇建立醫療永續供應鏈合作平台，串聯醫療院所、公益團體、中小企業及ESG解方夥伴，共同推動健康促進、醫療永續、智慧醫療及人才培育等面向的合作。