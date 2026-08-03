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台股震盪影響消費信心 7月NMI降至57.3%仍呈擴張

機票漲價阻擋不了！國人上半年出國破千萬人次

美中供應鏈分流 專家：嚴防中國倒貨壓力

台股7月出現「上沖下洗」，進一步影響到國人國內消費、住宿餐飲表現。中經院今（3）日公布，台灣7月製造業採購經理人指數（PMI）、非製造業採購經理人指數（NMI），7月PMI升至61.5%，連續10個月擴張，但NMI受到台股回檔，進一步讓消費信心轉弱，降至57.3%，但即便消費信心減弱、機票價格高漲，並未削弱民眾出國意願。中經院長連賢明表示，7月PMI從6月的60.7上升至61.5%，這也符合外界對於製造業景氣非常熱絡的預期，唯一須擔心是原物料價格比較高，尤其是油價。而在NMI方面，仍舊處於高檔的57.3%，仍屬於擴張，認為還是跟股市波動有點關係，強調台灣相較於韓國股市，台灣股市跌幅還是比較小，股市波動是可以預期的狀況。然而，即便國人對於內需消費信心有影響，再加上伊朗戰爭推升航空燃油附加費，但仍舊沒有影響到民眾出國意願。針對旅宿表現，易遊網副總經理蕭冠群表示，國人今年上半年出國首度超過千萬人次；而在4月，旅客機票費用負擔增加20%，導致航空公司生意有些下降，但是航空公司上半年載客人次還是增加11.4%。對於民眾出國意願未減，他分析，航空公司票價是三個組成，基礎票價、稅金及燃油附加費，並不會因為燃油附加費很貴，就讓票價變得很高，導致搭乘率下降，航空公司都會觀察全球分銷系統（GDS）領先指標進行調整，但像是東南亞跟中港澳都有2成以上的票價、東北亞也出現不算低的10%增長，「就是台灣人並沒有因為票價提高，而降低出國慾望。」從PMI產業別來看，電子暨光學產業仍是本月製造業擴張的主要支撐。7月電子暨光學產業PMI雖微跌0.6個百分點，仍高達65.5%，新增訂單、生產、存貨、未完成訂單皆來到60.0%以上擴張速度，未來六個月展望指數再度站上70.0%以上的擴張速度。中華採購與供應管理協會顧問白宗城特別指出，中國7月PMI全面性往下掉，主要是受到暴雨、地震、颱風等天災連續影響，6月也出現原油進口衰退，代表經濟運作出現趨緩，與過往消費性電子產品新機前的備貨有些落差，顯示市場對於新品需求相對保守。他也補充，蘋果宣布要漲價，第一是晶圓漲價，成熟製程從去年一直到今年大約漲了4成，但是換算到手機上大概也只有1%、2%，而記憶體上游喊到30%至50%漲幅，在手機內占比較高，強調一支蘋果手機約480美元，或許可能漲至600、700美元，如果漲超過1000美元就全部都是利潤。對於中國PMI減少是否等同台灣傳產更有機會？白宗城說，美中貿易戰都讓台灣與中國愈來愈分化，「等於我們走我們的路，他們走他們的路」，認為6、7月中國經濟悶悶，但這後續都會變成周邊國家的壓力，可能會出現倒貨現象。而這次PMI持續擴張，但是電子暨光學產業PMI是出現衰退，是否與美國資本市場對於AI前景出現疑慮有關？中經院副院長陳信宏回應，今年AI有兩個關鍵字，也就是「本地來源」（Local Source）及「第二來源」（Second Source），認為美國企業因成本考量，中國AI模型相當受到歡迎，但他認為並非造成PMI弱一點的主因，但放在資本就會影響到估值變化。