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國內旅遊次數、支出雙創新高

出國不排擠國旅 兩者呈現互補共存

國際旅客來台年增9.12% 純自由行76.40%

來台旅客：日本最多、美國最會花錢

交通部觀光署今（3）日公布去年「台灣旅遊狀況調查」、「來台旅客消費及動向調查」。國人出國旅遊總支出首度破兆，達到1兆474億元、年增12%；平均每人出國0.81次，每人每次平均支出5萬5,288元、減少0.46%。另一方面，來台旅客總支出110.33億美元（約3670億台幣），平均每人日支出185.14美元，年增1.26% ，但仍較疫情前減少5.5%。114年國人國內旅遊2億4,761萬旅次，年增11.52%，並較疫情前成長46.28%；國內旅遊總支出5,643億元，雙雙為歷年最高。 國人旅遊需求持續成長，旅遊頻率也進一步提高。平均每人國內旅遊次數增長至11.65次，當日來回旅遊比例提高至79.1%，反映國人正以更頻繁、更彈性的方式安排旅程，高頻率、短天數旅遊已成為市場常態。旅客停留時間愈長，住宿、餐飲、交通、娛樂及購物等各項消費皆同步增加。平均每人每次旅遊支出為2,279元，其中過夜旅遊平均支出為5,714元，約為當日來回旅遊（1,372元）的4.2倍。值得一提的是，一日遊以青年族群支出1,432元為各族群最高，過夜遊以樂齡族（60歲以上）支出6,243元為最高。國人出國旅遊比率38.9%，跟前一年相比增加4.3個百分點；平均每人出國0.81次。每次出國平均7.12夜；平均每次支出5萬5288元；出國旅遊總支出達1兆474億元。有出國旅遊的民眾在國內旅遊至少1次的比例，明顯高於沒出國者，並且國內旅遊平均支出也較高，顯示兩者具有共存與互補的特性。此外，自由行旅客平均國際機票支出約18,410元，全體出國旅客有64.2%的旅次搭乘國籍航空；且民眾每次出國前後於國內相關支出為2,657元，全年推估約達503億元；顯示出國旅遊相關支出並非全數流向海外，而是同步帶動航空運輸、旅行服務、保險、零售等國內相關產業。在國際旅客來台統計中，去年共有857萬4547人次、年增9.12%；旅客在臺觀光總支出（不含國際機票）達110.33億美元，消費水準成長速度高於旅客人次成長0.9個百分點；平均每人每日消費185.14美元（約6012元）、年增1.26%；平均停留6.95夜，與113年大致相當。調查發現， 114年國際旅客平均於出發前46.74天開始規劃來臺旅程，較113年提早5.69天；純自由行旅客比例達76.40%，為主要旅遊型態。影響旅客最終來臺決策的重要資訊來源，以個人遊記67.58%、旅客評論59.31%居前，顯示真實旅遊經驗分享及社群口碑，已成為國際旅遊市場競爭的重要關鍵。按照旅遊目的不同區分，國際會議及展覽旅客平均每人每日消費274.51美元、業務旅客235.38美元，均高於整體平均185.14美元。值得注意的是，國際會議及展覽旅客平均每人每日娛樂支出13.59美元，較113年成長42%，顯示會展旅客除參與會議展覽外，也逐步投入更多文化、休閒及地方體驗，帶動整體觀光效益提升。114年日本為最大單一客源市場，占17.30%；以區域市場觀察，新南向主力7國占來臺旅客30.07%，全年觀光總支出達37.25億美元，占整體觀光總支出33.76%，為各區域之首。美國市場則展現高消費、長停留特性，來臺旅客雖僅占8.34%，但全年觀光總支出達17.04億美元，高於日本13.75億美元，且平均每人每日消費242.84美元、平均停留9.81夜，均高於整體平均185.14美元及6.95夜。