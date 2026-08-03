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SUBWAY無預警漲價！消費者「先結帳後知道」

▲2026年8月1日起SUBWAY漲價。（圖／記者蕭涵云攝）

15款潛艇堡「最多貴12元」、沙拉變貴7元

▲SUBWAY最新菜單。（圖／記者蕭涵云攝）

2026漲價速食一次看！麥當勞、必勝客、漢堡王、肯德基

民眾荷包又要哭了！SUBWAY無預警漲價，15款潛艇堡全部變貴，「厚切嫩牛」與「燒烤牛肉」漲最多，6吋變貴8元、12吋變貴12元，4口味精選沙拉漲3至7元，還有早餐系列、隨心點都漲價，並停售鷹嘴豆泥潛艇堡及鷹嘴豆泥沙拉，最新菜單一次看。有民眾在Threads上分享，發現SUBWAY又悄悄漲價了，直呼「先結帳後知道」的感覺很差耶！對此，，實際售價依各門市公告為準。新舊菜單比一比，發現招牌潛艇堡全系列都變貴了，其中，「厚切嫩牛」與「燒烤牛肉」漲價最多，6吋變貴8元、12吋變貴12元；而「香烤雞肉、照燒雞肉、鮮嫩雞柳、嫩切雞柳、義大利牛肉丸、墨西哥辣牛、火腿、鮪魚、義大利經典、百味俱樂部、哈燒起司總匯、蛋沙拉及素食蔬菜」等口味，則是6吋漲了3元、12吋漲5元。連4口味SUBWAY精選沙拉也跟著調漲，「照燒雞肉、鮮嫩雞柳、鮪魚、厚切嫩牛」漲幅約3至7元；另外，早餐系列、隨心點等也貴3至5元。SUBWAY新菜單上，也看出停售了「鷹嘴豆泥潛艇堡、鷹嘴豆泥沙拉」。◾️厚切嫩牛：6吋149元→157元；12吋268元→280元◾️燒烤牛肉：6吋139元→147元；12吋250元→262元◾️義大利經典：6吋135元→138元；12吋243元→248元◾️香烤雞肉、鮮嫩雞柳、哈燒起司總匯、鮪魚：6吋125元→128元；12吋225元→230元◾️照燒雞肉、百味俱樂部：6吋128元→131元；12吋230元→235元◾️義大利牛肉丸：6吋129元→132元；12吋232元→237元◾️蛋沙拉：6吋120元→123元；12吋216元→221元◾️墨西哥辣牛：6吋115元→118元；12吋207元→212元◾️嫩切雞柳：6吋110元→113元；12吋198元→203元◾️火腿：6吋105元→108元；12吋189元→194元◾️素食蔬菜：6吋89元→92元；12吋164元→169元◾️厚切嫩牛：188元→195元◾️照燒雞肉：170元→173元◾️鮮嫩雞柳、鮪魚：163元→166元◾️厚切牛起司蛋：82元→85元◾️培根起司蛋：72元→75元◾️火腿起司蛋：62元→65元◾️起司蛋：52元→55元◾️嫩雞沙拉捲餅、辣牛沙拉捲餅：102元→105元◾️美式B.L.T.捲餅：94元→99元2026年累積至今，已有5大品牌漲價，麥當勞5月27日起，超值全餐、早餐套餐最多貴5元，部分點心及飲料價格漲3元，整體平均調幅1.3％；必勝客3月就有熱賣夏威夷等8款口味大披薩調漲，四小福漲最多「變貴45元」、「超級總匯」調漲30元飆至720元，6款個人披薩「變貴4～6元」，另有部分小披薩「降價30元」。而肯德基則在今年一月，更改全新配方「超極酥」蛋撻，一顆變貴2元由47元→49元，6入禮盒單盒則調升至257元、漲價10元；漢堡王緊接在2月10日調漲價格，A薯條套餐、B雞塊套餐都「變貴10元」，最貴「四層牛無麵包堡」組合要價364元。