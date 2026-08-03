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▲新任第五岸巡隊隊長陳琮易(右)在海巡署南部分署分署長蔡順元(左)監交下，進行宣誓完成布達。(圖／海巡署南部分署提供)

▲海巡署南部分署分署長蔡順元致詞。(圖／海巡署南部分署提供)

▲新任第五岸巡隊隊長陳琮易致詞。(圖／海巡署南部分署提供)

海洋委員會海巡署南部分署於今(3)日上午，在高雄市鼓山區壽麓營區，舉行第五岸巡隊新任隊長陳琮易布達儀式，分署長蔡順元期勉第五岸巡隊同仁持續守護南部海疆。海洋委員會海巡署南部分署第五岸巡隊新任隊長陳琮易布達儀式，是由海巡署南部分署分署長蔡順元主持，第七(高雄)巡防區主任張宏裕、海巡署艦隊分署第五海巡隊隊長李松樵、海巡署偵防分署高雄查緝隊隊長林益崧、鳳山查緝隊隊長許育勝、以及第五岸巡隊副隊長江展蔚率科員陳立芸等所屬同仁與會。海巡署南部分署分署長蔡順元表示，第五岸巡隊新任隊長陳琮易為陸軍步兵學校指職甄選預備軍官班92年班及國防大學管理學院國防管理戰略班110年班，曾任南部分署通電資訊科技正、科長及海巡署通電資訊組通信系統科科長等職務，學經歷完整，熟稔海巡業務，具備完整海巡歷練及豐富領導管理經驗，工作表現深獲各級長官肯定。蔡順元說，面對海域安全情勢日益多元，期勉新任第五岸巡隊隊長陳琮易能秉持依法行政及團隊合作精神，持續精進海域巡防勤務，並善用科技輔勤設備，落實海域執法、走私查緝及港口安檢，以維護國人生命財產安全。新任第五岸巡隊隊長陳琮易指出，此次接任第五岸巡隊隊長，將帶領團隊持續精進勤務整備、強化內部管理，並深化與地方機關及民間單位的橫向協調合作。