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▲鴻鼎菓子今年持續挑戰曲奇新風味，一次推出三款中秋新品，包含「蛋黃酥包心曲奇」、「烤肉醬×肉鬆曲奇餅」以及「糖滿包心曲奇」。（圖／翻攝畫面）

一年一度的中秋節即將到來，除了賞月、吃月餅與家人團聚，挑選一份體面又有記憶點的中秋好禮，也成為節慶不可少的儀式感。今年，台灣伴手禮品牌鴻鼎菓子以「月神獻禮，有愛月更圓」為主題，自即日起至9月28日推出中秋限定活動，帶來三款創意新品，更結合早鳥優惠、滿額贈與公益行動，官網及門市中秋全系列禮盒皆提撥3%捐贈給罕見疾病基金會。從創新風味、團聚分享，到公益心意一次滿足，三大亮點，讓今年中秋更有味道，也更有心意。今年鴻鼎菓子以「月神獻禮」打造全新中秋主題，主視覺以星夜紫、皎潔圓月、月兔與月神形象，營造充滿想像的夢幻神話氛圍；禮盒則運用紫色與金橘色調，結合花卉、月相及節慶圖騰，呈現華麗又溫暖的中秋質感。包裝同步採用可回收材質，將「有愛，月更圓」的理念，從人與人之間的團圓祝福延伸至環境關懷。活動期間，凡於鴻鼎菓子官方網站及門市購買全系列中秋禮盒，品牌將提撥銷售收益的3％捐贈予罕見疾病基金會。鴻鼎菓子負責人張育睿表示：「一份禮盒承載的不只是美味，更代表送禮者想傳遞的關心。我們希望透過公益與環保包裝，讓中秋的愛不只停留在家人與親友之間，也能延伸到更多需要被關懷的人。」鴻鼎菓子今年持續挑戰曲奇新風味，一次推出三款中秋新品，將台灣人熟悉的蛋黃酥、烤肉與團圓意象，重新轉化為充滿驚喜的節慶甜點。話題新品「蛋黃酥包心曲奇」以「擁有蛋黃酥靈魂的曲奇」為概念，將經典蛋黃酥重新拆解與創意翻轉。「烤肉醬×肉鬆曲奇餅」直接把中秋烤肉記憶裝進鐵盒。「糖滿包心曲奇」則以可可歐蕾包心曲奇搭配莓果馬林糖，濃醇與清甜在一盒中交會，環繞成圓的排列方式，也象徵月圓與團聚。鴻鼎菓子總經理陳憶虹表示：「蛋黃酥、烤肉與團圓，都是台灣人共同的中秋記憶。今年我們希望透過曲奇重新詮釋這些熟悉味道，讓消費者入口時感到親切，打開禮盒時又能發現不一樣的驚喜。」為回饋消費者支持，鴻鼎菓子自即日起至9月9日推出中秋早鳥優惠，多款指定禮盒享原價79折起，無論透過官方網站訂購，或親臨門市選購，都能用更優惠的價格送出兼具創意與質感的中秋好禮。活動期間消費達指定門檻，還可獲得中秋烤肉實用好禮，贈品包括手持電風扇、電烤盤及果汁機。各項滿額贈門檻及活動辦法依品牌官網公告為準，贈品數量有限，送完為止。企業採購也已全面上線，大宗訂購享最低原價73折起優惠，適合企業贈禮、客戶送禮及福委採買。鴻鼎菓子指出，今年中秋，不只是分享美味，也一起把愛傳遞出去。從三款創意曲奇、「月神獻禮」限定包裝，到公益捐贈、早鳥優惠及中秋烤肉實用好禮，每一盒不只承載職人的用心與台灣味，也代表一份對親友、環境與社會的關懷，讓今年中秋因為有愛，更加圓滿。