「台大五姬」之一的「獸醫乃」劉乃潔是5姝中唯一沒有踏入演藝圈的成員，她畢業後的學術成就與職涯發展非常亮眼，現職為國立臺灣大學獸醫學系助理教授，日前劉乃潔指導的研究生完成學業獻花給老師並留下大合照，網友見到41歲劉乃潔的近貌驚呼：「外表根本像大學生一樣！」
劉乃潔近況曝光 與研究生合照美的發光
臺大小動物耳鼻喉暨臨床睡眠研究室在臉書發文，恭賀師出劉乃潔的4名獸醫師完成為期二至三年的碩班研究訓練及耳鼻喉頭頸外科臨床訓練，也都順利登上國際研討會舞台口頭發表自己的研究，並感謝研究生們送劉乃潔老師的花束，也祝福畢業生們青出於藍、更勝於藍。
貼文附上的照片中，可見劉乃潔一頭旁分瀏海、長髮披肩，五官依舊立體清秀、神采奕奕，狀態非常好，她手捧鮮花露出甜美笑靨，十分醒目，還有盤起長髮、穿著獸醫袍和學生的合影，同樣美的令人驚嘆，網友留言：「以前台大五姬最最最喜歡的乃姬（獸醫乃）已經在小動物呼吸道領域發光發熱！外表根本像大學生一樣，又漂亮又努力，真的人生閃閃發亮，看了好開心！」
學歷、學術表現顯赫 劉乃潔低調結婚當媽
劉乃潔當年從臺大獸醫系畢業後，曾經短暫擔任巡診獸醫，隨後前往英國劍橋大學進修，並於2012年取得碩士、2016年取得劍橋大學臨床獸醫學博士學位，在英國期間，她的學術表現優異，研究專長為短吻犬阻塞性呼吸道症候群，曾經於英國國會科展發表成果，其研究更登上英國BBC等國際媒體版面，相當不容易。
2022年2月，劉乃潔返回母校臺灣大學獸醫學系任教，開設相關專業課程，引發網友熱烈討論與請求旁聽潮，私人生活方面，她在回台任教前後，已經低調步入家庭並升格當媽媽。
資料來源：臺大小動物耳鼻喉暨臨床睡眠研究室臉書
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臺大小動物耳鼻喉暨臨床睡眠研究室在臉書發文，恭賀師出劉乃潔的4名獸醫師完成為期二至三年的碩班研究訓練及耳鼻喉頭頸外科臨床訓練，也都順利登上國際研討會舞台口頭發表自己的研究，並感謝研究生們送劉乃潔老師的花束，也祝福畢業生們青出於藍、更勝於藍。
貼文附上的照片中，可見劉乃潔一頭旁分瀏海、長髮披肩，五官依舊立體清秀、神采奕奕，狀態非常好，她手捧鮮花露出甜美笑靨，十分醒目，還有盤起長髮、穿著獸醫袍和學生的合影，同樣美的令人驚嘆，網友留言：「以前台大五姬最最最喜歡的乃姬（獸醫乃）已經在小動物呼吸道領域發光發熱！外表根本像大學生一樣，又漂亮又努力，真的人生閃閃發亮，看了好開心！」
劉乃潔當年從臺大獸醫系畢業後，曾經短暫擔任巡診獸醫，隨後前往英國劍橋大學進修，並於2012年取得碩士、2016年取得劍橋大學臨床獸醫學博士學位，在英國期間，她的學術表現優異，研究專長為短吻犬阻塞性呼吸道症候群，曾經於英國國會科展發表成果，其研究更登上英國BBC等國際媒體版面，相當不容易。
2022年2月，劉乃潔返回母校臺灣大學獸醫學系任教，開設相關專業課程，引發網友熱烈討論與請求旁聽潮，私人生活方面，她在回台任教前後，已經低調步入家庭並升格當媽媽。