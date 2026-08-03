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日本熊本上周發生強烈地震，震度7級重創熊本等地，根據日本文化廳今（3）日最新統計，這場強烈地震已造成熊本、福岡、長崎、鹿兒島等九州4縣內，共計53處國家指定文化財確認受損，其中甚至包含了2處世界遺產。根據共同社報導，熊本縣政府表示，登錄於世界文化遺產「明治日本的產業革命遺產」中的「萬田坑」（位於荒尾市），傳出設施窗戶玻璃破裂；而同屬該世界遺產的「三角西港」（位於宇城市）也通報受損，詳細受災狀況目前仍待進一步確認。文化廳指出，截至3日上午11時為止，九州4縣受損文化財分別為：熊本縣48件、福岡縣3件、長崎縣1件以及鹿兒島縣1件。其中包括3件國寶等級的文化財。分別是位於人吉市的「青井阿蘇神社」本殿出現傾斜，以及山都町「通潤橋」的附屬設施「御小屋」發生建材脫落碎裂的情況。文化廳補充表示，目前部分地方政府仍持續收集並統計相關災情，受損文化財的數量未來恐將進一步增加。