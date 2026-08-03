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▲「國泰雲門隨行吧」邁入合作第31年，延續國泰「BETTER TOGETHER 共創更好」品牌主張，以「藝起．不只是1＋1」為年度精神，期待讓藝術與生活、企業與社會、人與人之間的連結，激盪出更加超越的價值。2026年台北場演出前萬人一同全民律動。（圖／國泰金控提供，攝影／劉振祥）

▲「國泰雲門隨行吧」邁入合作第31年，延續國泰「BETTER TOGETHER 共創更好」品牌主張，以「藝起．不只是1＋1」為年度精神，8月1日舉行高雄場戶外公演，由左至右分別為雲門舞集藝術總監鄭宗龍、國泰投信總經理劉上旗與高雄市文化局副局長簡嘉論，共同登台與現場萬名觀眾合影。（圖／國泰金控提供，攝影／陳建豪）

▲「國泰雲門隨行吧」邁入合作第31年，延續國泰「BETTER TOGETHER 共創更好」品牌主張，以「藝起．不只是1＋1」為年度精神，期待讓藝術與生活、企業與社會、人與人之間的連結，激盪出更加超越的價值。2026年高雄場演出前萬人一同全民律動。（圖／國泰金控提供，攝影／陳建豪）

國泰金控與雲門舞集邁入合作第31年，持續實踐「讓藝術走入生活」的宗旨，讓藝術不再侷限於劇場，更透過戶外公演與社區巡演，走進城市、深入日常。今年「國泰雲門隨行吧」戶外公演以「藝起．不只是1＋1」作為年度精神，在台北及高雄演出精彩的舞作《關不掉的耳朵》，總計吸引逾3萬人共襄盛舉。隨著戶外公演圓滿落幕，全台社區巡演即將接力走訪台中、苗栗、台北及台南4座城市，展開8場精采演出，讓民眾近距離感受藝術的魅力。《關不掉的耳朵》是雲門藝術總監鄭宗龍於2025年推出的台法跨國共製作品，集結金馬獎聲音設計大師杜篤之、杜均堂及法國作曲家艾斯特班．費南德茲跨國共製，以現代人熟悉卻容易忽略的日常聲響為靈感，透過舞蹈引領觀眾重新感受自己與世界的連結。此次戶外公演，為《關不掉的耳朵》首度以戶外版形式與觀眾見面，總監鄭宗龍打造出一座沒有布幕的劇場，舞者時而聚合、時而錯落的群舞，交織出充滿張力的舞台風景。國泰人壽總經理林昭廷出席台北場公演時表示，國泰金與雲門舞集攜手合作多年，陪伴不同世代走進戶外劇場留下深刻回憶，期盼能讓更多民眾親近表演藝術，共享美好的藝文時光。國泰投信總經理劉上旗亦擔任高雄場公演嘉賓並表示，相信藝術不僅存在劇場，更應走進每一個人的生活，國泰金持續推廣「國泰雲門隨行吧」品牌，把國際級的藝術饗宴帶到全台各地。今年的「國泰雲門隨行吧」戶外公演首次設置動態聲光、靜態藝術2款互動體驗，以國泰金「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神設計發想，邀請現場所有參與民眾、大小朋友「一起、藝起」共創。動態聲光「藝起・共創發聲」以今年舞作《關不掉的耳朵》為靈感，參與者只要律動四肢，就能透過腳步感應、光影和音效，轉化為獨特的聲光演出；靜態藝術「藝起・不只是1＋1」則透過彩色玻璃貼紙，由萬人黏貼共創不設限的藝術作品。此外，民眾可現場索取限定紋身貼紙和應援拍拍扇，完成拍照打卡和填寫問卷後，還能獲得活動紀念野餐墊及氣泡水，讓藝文饗宴不僅觀賞還能參與共創。今年第2次到場的林小姐表示，看著孩子在現場親身感受藝術、盡情展現笑顏，讓她感到十分開心，也期許活動能持續辦下去，鼓勵更多人參與，一同感受藝術之美。更有民眾連續20年將「國泰雲門隨行吧」戶外公演，視為每年必參加的戶外盛事；國泰金攜手雲門，透過一場場近距離的演出與互動，讓藝術成為民眾生活中能實際感受的一部分。兩場戶外公演結束後，「國泰雲門隨行吧」即刻起，將於台中、苗栗、台北及台南4座城市，展開8場社區巡演，第一站將於8月15日至8月16日到台中綠美圖遮蔭廣場，第二站於8月22日至8月23日前往苗栗竹南運動公園籃球場，第三站8月29日至8月30日則移師北上至國立台灣科學教育館，最後一站將於9月5日至9月6日在台南國家美術館演出。有別於公演盛大舞作，社區巡演融合多齣經典舞作片段，並且在多首耳熟能詳的音樂之中，打破舞臺與觀眾席之間的距離，與觀眾近距離分享跳舞純粹的快樂。國泰金與雲門舞集已共同舉辦超過324場演出，感動超過275萬人次，未來國泰金控將持續攜手雲門舞集，以藝術連結土地、城市與人群，讓文化成為凝聚社會的力量，並以「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神，串聯更多跨界合作與社會共創，讓藝術走入日常生活中。