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▲船員成功解救男子（圖／截自水手組織）

一名加州男子凱・佐藤(Kai Sato)首度挑戰太平洋單人帆船航行,沒想到出師不利,途中遭遇船難,在茫茫大海上獨自漂流長達30天,最終奇蹟獲救,消息曝光後震驚國際媒體。根據《夏威夷新聞台》(Hawaii News Now)、《衛報》(The Guardian)與《紐約郵報》(New York Post)報導,佐藤於今(2026)年6月7日從加州卡塔利娜島(Catalina Islands)出發,原本計畫獨自駕駛帆船航向夏威夷。然而航行僅兩週,船隻便在風浪中桅杆斷裂,用來導航定位的手機也因海水浸濕而故障失靈。情急之下,佐藤嘗試改用引擎動力返回海岸,沒想到燃油卻在半路耗盡,船隻徹底失去動力與方向,就此偏離航道,漂流在茫茫太平洋之中,音訊全無。面對孤立無援的處境,佐藤展開了一場長達一個月的極限求生。他利用船上僅有的PVC塑膠管與獨木舟槳,拼湊修復受損的船身與風帆,勉強維持船隻基本操控能力。飲水方面,佐藤將海水裝入桶中並以塑膠袋密封,靠著日曬蒸發原理收集凝結的水滴維生,一滴一滴舔食解渴。至於食物,除了船上僅存的燕麥片,他也仰賴誤跳上船的魚類與魷魚充飢,靠著這些最原始的求生方式硬撐過30個晝夜。歷經整整一個月的海上漂流,佐藤終於在距離夏威夷約900英里處迎來轉機。Pasha Hawaii航運公司旗下貨櫃輪「喬治三世號」(M/V George III)的船員發現了這艘殘破不堪的帆船,立即展開救援,將佐藤救起並提供食物與衣物,結束他這場驚心動魄的海上求生記。目前佐藤人在夏威夷休養身心,儘管歷劫歸來,他不僅沒有被這次船難嚇退,反而透露未來計畫換一艘更大型的帆船,再度挑戰單人跨海航行,目標直指遙遠的菲律賓,展現驚人的冒險家精神。這起「海上魯賓遜」式的生還奇蹟,也讓不少網友直呼佐藤是「現實版少年Pi」,靠著求生智慧與強大意志力,在絕境中撐過了旁人難以想像的30天。