我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高鐵北側都更招商範圍周邊重大建設興建中。（圖／屏東縣府提供）

​屏東縣政府正式宣告「屏東高鐵特區都市更新招商」起跑。為加速帶動地方發展，縣府自民國115年8月1日起公開閱覽「高鐵屏東站北側都市更新地區（單元一）」公開評選實施者草案，並將於8月18日在縣府北棟2樓205多媒體室舉辦地區說明會，期盼引進優質民間資源，共創高鐵新生活圈。城鄉發展處指出，本次優先招商的「單元一」基地面積約3.19公頃，土地使用分區屬商業區。其最大開發優勢在於全區100%皆為公有土地，且無任何地上物占用，可大幅縮減投資者後續意願整合的時程與難度。該基地位於高鐵特定區北側，緊鄰未來的高鐵與臺鐵雙鐵共構車站，周邊更匯聚了屏東科學園區、科技產業園區擴區、運動休閒園區及屏科實驗中學等重大建設。未來將結合交通樞紐優勢，透過容積獎勵與多元開發策略，並納入國軍老舊眷村遷建更新，為當地注入商業服務、文化教育與運動休閒等完善機能。招商文件草案公開閱覽至115年8月30日止，歡迎各界至縣府城鄉發展處網站下載參閱，或至都市計畫科公告欄查閱，攜手打造屏東宜業、宜居、宜學的共榮願景。