占卜師「道境塔羅」分析今（4）日十二生肖工作運勢與建議。屬牛在工作上可能感到心力交瘁，屬兔有機會獲得新的靈感或是好消息，屬羊適合規劃未來，眼光放長遠一點。
鼠
今天適合學習新技能或展開務實的新計畫，做事態度踏實容易累積成果。建議把握機會充實自己，穩紮穩打會為未來打下良好基礎。
牛
工作上可能感到心力交瘁，甚至有種被拖到谷底的無力感。建議先讓自己喘口氣，谷底之後就是轉機，別急著否定自己。
虎
說話或決策容易過於衝動，也可能因為資訊不全而誤判情勢。建議先想清楚再開口，避免因一時口快引發不必要的紛爭。
兔
容易收到好消息或獲得新的靈感，直覺也格外敏銳。建議多留意內心的聲音，把握機會展現創意與想法。
龍
原本擔心的危機暫時得以緩解，但潛在的問題可能還沒真正解決。建議別因暫時平靜而掉以輕心，該處理的事情還是要主動面對。
蛇
今天狀態極佳，手邊的資源與能力都能充分發揮。建議主動出擊、展現專業自信，是採取行動的好時機。
馬
工作步調適合放緩，講求平衡與耐心會讓事情進展更順利。建議別急於求成，穩定調和的做法反而更容易看見成果。
羊
適合思考未來方向、規劃長遠目標的一天。建議把眼光放遠，勇於為自己的下一步做出決定。
猴
先前的辛苦或困境有望逐漸好轉，也可能出現貴人相助。建議別害怕開口求助，情況正在往正向發展。
雞
有機會擺脫讓自己感到綁手綁腳的壞習慣或處境。建議趁機重新拿回主導權，別再被舊有的框架限制。
狗
溝通上可能出現不切實際的期待，或收到令人失望的消息。建議別被一時情緒牽著走，理性看待眼前的變化。
豬
原本提不起勁的狀態開始出現轉機，值得重新關注身邊的機會。建議打起精神，別再讓猶豫或倦怠拖延了行動的腳步。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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今天適合學習新技能或展開務實的新計畫，做事態度踏實容易累積成果。建議把握機會充實自己，穩紮穩打會為未來打下良好基礎。
牛
工作上可能感到心力交瘁，甚至有種被拖到谷底的無力感。建議先讓自己喘口氣，谷底之後就是轉機，別急著否定自己。
虎
說話或決策容易過於衝動，也可能因為資訊不全而誤判情勢。建議先想清楚再開口，避免因一時口快引發不必要的紛爭。
兔
容易收到好消息或獲得新的靈感，直覺也格外敏銳。建議多留意內心的聲音，把握機會展現創意與想法。
龍
原本擔心的危機暫時得以緩解，但潛在的問題可能還沒真正解決。建議別因暫時平靜而掉以輕心，該處理的事情還是要主動面對。
蛇
今天狀態極佳，手邊的資源與能力都能充分發揮。建議主動出擊、展現專業自信，是採取行動的好時機。
馬
工作步調適合放緩，講求平衡與耐心會讓事情進展更順利。建議別急於求成，穩定調和的做法反而更容易看見成果。
羊
適合思考未來方向、規劃長遠目標的一天。建議把眼光放遠，勇於為自己的下一步做出決定。
猴
先前的辛苦或困境有望逐漸好轉，也可能出現貴人相助。建議別害怕開口求助，情況正在往正向發展。
雞
有機會擺脫讓自己感到綁手綁腳的壞習慣或處境。建議趁機重新拿回主導權，別再被舊有的框架限制。
狗
溝通上可能出現不切實際的期待，或收到令人失望的消息。建議別被一時情緒牽著走，理性看待眼前的變化。
豬
原本提不起勁的狀態開始出現轉機，值得重新關注身邊的機會。建議打起精神，別再讓猶豫或倦怠拖延了行動的腳步。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。