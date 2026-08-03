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AI生成短劇近期席捲全球社群平台,不僅台灣長輩深陷其中無法自拔,這股風潮更已延燒到歐美各國,成為國際媒體高度關注的現象。有網友發現,自己的媽媽現在吃飯、煮飯甚至上廁所都離不開AI劇,讓他忍不住感嘆,小時候明明是爸媽三令五申要求孩子別沉迷手機,如今角色卻完全顛倒,變成子女天天叮嚀長輩放下手機。國外專家更示警,大量觀看低品質的AI內容,恐讓人的注意力越來越短,甚至加劇「腦腐」(brain rot)現象,長期恐影響認知能力。一名網友近日在Threads上分享,最近媽媽迷上了AI短劇,幾乎整天都戴著耳機狂看,吃飯、上廁所、煮飯時都要看,就連睡前僅剩的短暫空檔也不放過。他忍不住回憶,小時候都是爸媽三申五令要求孩子別沉迷手機,如今反倒變成子女天天要求媽媽放下手機,角色徹底對調,讓他哭笑不得。貼文一出隨即引發熱議,不少網友紛紛留言分享自家長輩的「淪陷實況」:「婆婆非常著迷,嚴重到我們叫她,她會很不耐煩地回應,甚至連出門散步都捧著手機」、「家中長輩已淪陷,看到呈現癡呆狀態」、「長輩蹲馬桶也狂看,影片播放超大聲」、「搭公車、捷運可以發現,很多老人都淪陷了」。也有不少年輕人坦言,自己完全不懂AI劇到底有什麼魔力,卻還是忍不住一直滑一直看。有網友分享,第一次看到AI短劇時感到非常驚奇,覺得完成度相當高,是幾年前難以想像的厲害技術;但看到第三部之後就發現,劇中人物長相都大同小異,劇情也多半是「出身不好、靠自身實力逆襲成功」的固定套路,新鮮感很快消退。事實上,這波AI影片熱潮並非台灣獨有現象,而是一場正在全球蔓延的內容浪潮。從先前爆紅的「雪山救狐狸」、讓台灣長輩沉迷的AI短劇,到歐美網路上流行的「水果八點檔」(擬人化水果肥皂劇),各國網友都不約而同地掉入這類內容的「無限循環」陷阱,顯示AI生成內容的成癮性已跨越語言與文化界線。根據英國《BBC》報導,AI內容平台公司Kapwing為了驗證這股現象,特地創建全新YouTube帳號進行測試,觀察演算法會如何推薦內容。結果令人震驚——在系統推播給新帳號的前100支短影音中,竟有約20支屬於「低品質AI影片」,比例高達五分之一,顯示這類內容早已大量滲透主流平台的推薦機制,而非單純的小眾現象。義大利帕多瓦大學教授加萊亞齊(Alessandro Galeazzi)接受媒體訪問時指出,大量無意義、低品質的AI內容持續充斥社群平台,恐讓人們的注意力越來越短。他特別強調,即使使用者明知影片內容是虛構、搞笑性質,不會因此被誤導或受騙,長期習慣快速瀏覽這類缺乏實質意義的內容,仍可能加劇所謂的「腦腐」(brain rot)現象,對認知能力造成潛在影響。值得注意的是,「腦腐」一詞近年在國際間討論度持續攀升,曾被牛津大學出版社選為年度代表詞彙之一,用來形容因過度消費瑣碎、低品質網路內容,導致心智狀態或思考能力退化的現象,如今隨著AI生成技術普及,這股趨勢似乎正在加速惡化。不過,也有AI影片創作者跳出來喊冤,強調製作一支AI短劇並非外界想像的「隨便按幾下就完成」,實際上需要撰寫劇本、規劃場景,並反覆校正生成結果,同樣考驗創作者的巧思與耐心,認為外界不該一概而論將AI內容全數貼上「垃圾內容」標籤。隨著AI生成影片技術門檻持續降低、產量與傳播速度同步暴增,如何在享受科技便利與守護長輩認知健康之間取得平衡,恐怕將成為全球家庭與科技平台都得共同面對的新課題。