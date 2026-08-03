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針對外界質疑EZ Way APP涉及強制綁定、個資安全及公營化等議題。關務署今（3）日晚間再發布聲明，強調現行制度提供線上與紙本委任兩種方式供民眾選擇，EZ Way僅是協助確認委任關係的工具，並非海關委託開發，也未決定將APP收回公營。關務署表示，現行法規明定，進口報關可採線上委任或紙本委任，民眾可擇一辦理。雖然跨境電商平台多預設消費者已註冊EZ Way APP，並要求先完成委任確認才出貨，但若民眾未註冊APP，或因身處國外無法完成線上確認，仍可要求報關業者改採紙本委任辦理，因此外界所稱「只能使用EZ Way」並非事實。針對外界質疑EZ Way蒐集個資問題，關務署指出，開發APP的關貿公司屬符合《通關網路經營許可及管理辦法》規範的通關網路業者，也是數位發展部列管的第一類非公務機關，已依法建立個人資料檔案安全維護計畫。此外，關貿公司已取得ISO 27001資訊安全管理及ISO 27018個資保護管理等國際認證，並建置資安監控中心（SOC），完成行政院國家資通安全會報技服中心資安聯防（N-SOC）監控連通測試，資訊安全機制符合相關要求。針對外界質疑海關未委託關貿公司，為何該公司可自行開發EZ Way APP，關務署表示，進口人與報關業者之間的委任屬私法關係，EZ Way只是協助雙方於報關前確認委任真實性的線上工具，並不涉及海關報關業務，因此由關貿公司配合市場需求自行開發，並非海關委辦建置。至於外界關注EZ Way是否將收回公營，關務署澄清，署長彭英偉日前於立法院財政委員會答詢時，僅表示因涉及重大政策調整，將審慎評估並於3個月內提出檢討報告，並未表示已決定將EZ Way APP收回公營，相關網紅及媒體報導內容有所誤解。