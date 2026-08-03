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陳宏達：通報是法律明定義務

陳宏達轟法治國最大危險是「有法不依」

中聯致癌油案事件再延燒，經台中地院介入調查後發現，原來台糖5月就知情，但卻沒有進行通報，引發爭議。對此，經濟部表示，「通報義務不應無限上綱」，這樣的說法讓高檢署主任檢察官陳宏達今（3） 日忍不住發文表示，這說法不能成為淡化法律責任的理由，因為食品安全不同於一般行政管理，一旦等到危害完全確認，可能已有消費者受害，屆時再談責任，往往為時已晚。「法治國講究的是法律要件，而不是政策口號。」陳宏達指出，依據《台南市食品安全管理自治條例》第8條明文規定，食品業者發現上游供應之食品有危害消費者生命、身體或健康之虞時，應自發現時起四十八小時內主動通報本府衛生局。中央訂定的《食品安全衛生管理法》也要求，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應立即採取停止販售、回收及通報主管機關等措施。綜上所述，通報是法律明定的義務，「法律規定的是『有危害之虞』，而不是『危害已經證實』」。陳宏達認為，真正的法律問題只有一個就是「台糖是在什麼時間點就已知道足以構成『有危害之虞』的資訊？」因為食品安全不同於一般行政管理，等到危害完全確認，可能早有消費者受害，到時再來談責任已為時已晚。因此，如果當時掌握的資訊已達法律所稱的「有危害之虞」，依法即可能產生主動通報義務；若尚未達到該程度，也應提出具體客觀事實加以說明。陳宏達表示，「法治國講究的是法律要件，而不是政策口號。」食品安全制度的設計本就是要求業者寧可及早通報，也不要延誤通報。主管機關的責任是在接獲通報後，迅速查證、適時說明，而不是讓業者自行決定哪些事件值得通報、哪些事件可以不通報。陳宏達強調，法治國最大的危險，不是法律沒有規定，而是有法不依，或以行政解釋架空法律。一句「通報義務不應無限上綱」不能取代對法定構成要件的法律分析，更不能成為淡化法律責任的理由。因為人民想看到的是依法行政的態度，而不是政策上的權宜之詞。在法律之前，沒有任何機關可以重新定義法律；只有依法適用法律，才是真正的法治。