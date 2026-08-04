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▲蘋果首款摺疊機傳採類似三星的書本式設計，外螢幕約5.5吋，展開後內螢幕約7.8吋，比例接近4：3。（圖為模型機，圖／翻攝Max Tech）

郭明錤：售價恐達7.5萬至8.1萬元

展開接近iPad mini大小

可能與iPhone 18 Pro同場發表

蘋果首款摺疊iPhone傳聞會在今年秋季亮相，隨著發表時間逐漸逼近，產品名稱與價格也出現新一波消息。中國知名爆料客指出，蘋果可能不會採用外界慣稱的「iPhone Fold」，而是命名為「iPhone Ultra」，藉此凸顯其定位高於iPhone Pro Max的頂級旗艦身分，售價部分則可能會上看8萬元。中國爆料客數碼閒聊站（Digital Chat Station）消息指出，蘋果首款摺疊手機可能以「iPhone Ultra」名稱推出，而非過去媒體普遍使用的iPhone Fold。爆料客聲稱，部分中國手機品牌正評估是否跟進蘋果，將未來摺疊旗艦冠上「Ultra」名稱。「Ultra」對蘋果而言並非陌生命名，目前已用於Apple Watch Ultra，以及M系列最高階晶片。若消息屬實，代表將它定位為凌駕Pro Max的全新最高階產品線。天風國際證券分析師郭明錤最新指出，即使摺疊iPhone售價高達2300美元至2500美元，價格約為新台幣7.46萬元至8.11萬元，將成為蘋果史上最昂貴的iPhone。另有傳聞指出，iPhone Ultra可能提供256GB、512GB及1TB三種容量，價格分別可能落在2320美元、2610美元及2900美元；若頂規版本真的逼近2900美元，換算將接近新台幣9.4萬元。規格方面，蘋果首款折疊機傳採類似三星Galaxy Z Fold系列的書本式設計，外螢幕約5.5吋，展開後內螢幕約7.8吋，比例接近4：3，尺寸相當於小型平板電腦。內外螢幕可能各配備一顆前置鏡頭，背面則採雙鏡頭相機。為了壓縮機身厚度，iPhone Ultra可能取消Face ID，改在側邊按鍵整合Touch ID指紋辨識，並搭載採用台積電2奈米製程的A20系列晶片、12GB記憶體及蘋果自研C2數據機。目前多方消息指向蘋果可能在2026年9月發表會上，讓首款折疊iPhone與iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max同場亮相。不過由於折疊面板、轉軸及組裝製程複雜，正式預購與出貨時間可能延後至10月，甚至年底，初期供貨量也可能相當有限。郭明錤的供應鏈調查指出，折疊iPhone在2026年下半年組裝出貨量預估約700萬至800萬支，其中第三季可能只有50萬至100萬支，顯示首波供貨恐怕難以滿足市場需求。