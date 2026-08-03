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▲海洋委員會主任委員管碧玲(左3)、副主任委員張忠龍(左2)登上執行第二航次公海漁業巡護任務啟航的巡護七號巡護船慰勉海巡同仁。(圖／海洋委員會海域安全處提供)

海洋委員會海巡署艦隊分署巡護七號巡護船於今(3)日下午，由高雄港啟航，到太平洋公海執行今(115)年度第2航次太平洋公海巡護任務，海洋委員會主任委員管碧玲率員到高雄港碼頭，為巡護七號巡護船送行，期捍衛公海漁權與海洋永續，展現我國關鍵影響力。海洋委員會主任委員管碧玲表示，海洋委員會為防範公海漁業資源枯竭，並有效打擊非法、未報告及不受規範(IUU)漁業行為，由海洋委員會海巡署配合農業部漁業署政策，自民國89年成立以來，每年均規劃2至3航次例行遠洋巡護。管碧玲說，海巡署艦隊分署巡護七號巡護船於今(3)日下午，由高雄港啟航，到太平洋公海執行今(115)年度第2航次太平洋公海巡護任務，乃與海洋委員會副主任委員兼任海巡署署長張忠龍、海域安全處處長陳朝陽等人，到巡護七號巡護船慰勉將展開遠航的團隊加油打氣。管碧玲指出，遠洋巡護任務兼具國際交流、人道救援、保護海洋資源及維護海洋安全等多重重要意義，每次的執檢或科學採樣，不僅是收集海域安全與漁產品安全證據的重要依據，更是我國與友我國家建構實質合作的堅實基礎，應把握與友我國家深化合作關係的機會，將我國最熱情、專業的正面形象帶向國際。