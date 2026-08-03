海洋委員會海巡署艦隊分署巡護七號巡護船於今(3)日下午，由高雄港啟航，到太平洋公海執行今(115)年度第2航次太平洋公海巡護任務，海洋委員會主任委員管碧玲率員到高雄港碼頭，為巡護七號巡護船送行，期捍衛公海漁權與海洋永續，展現我國關鍵影響力。
海洋委員會主任委員管碧玲表示，海洋委員會為防範公海漁業資源枯竭，並有效打擊非法、未報告及不受規範(IUU)漁業行為，由海洋委員會海巡署配合農業部漁業署政策，自民國89年成立以來，每年均規劃2至3航次例行遠洋巡護。
管碧玲說，海巡署艦隊分署巡護七號巡護船於今(3)日下午，由高雄港啟航，到太平洋公海執行今(115)年度第2航次太平洋公海巡護任務，乃與海洋委員會副主任委員兼任海巡署署長張忠龍、海域安全處處長陳朝陽等人，到巡護七號巡護船慰勉將展開遠航的團隊加油打氣。
管碧玲指出，遠洋巡護任務兼具國際交流、人道救援、保護海洋資源及維護海洋安全等多重重要意義，每次的執檢或科學採樣，不僅是收集海域安全與漁產品安全證據的重要依據，更是我國與友我國家建構實質合作的堅實基礎，應把握與友我國家深化合作關係的機會，將我國最熱情、專業的正面形象帶向國際。
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管碧玲指出，遠洋巡護任務兼具國際交流、人道救援、保護海洋資源及維護海洋安全等多重重要意義，每次的執檢或科學採樣，不僅是收集海域安全與漁產品安全證據的重要依據，更是我國與友我國家建構實質合作的堅實基礎，應把握與友我國家深化合作關係的機會，將我國最熱情、專業的正面形象帶向國際。