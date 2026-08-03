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▲18歲當教授!佛州天才少年打破塵封306年金氏紀錄（圖／截自Kompas）

美國佛羅里達州男子納森・湯瑪斯(Nathan Thomas),以18歲又346天之姿受聘為邁阿密戴德學院(Miami Dade College)工程學教授,成功獲金氏世界紀錄認證為「全球最年輕男性教授」,一舉刷新塵封長達306年的驚人紀錄,消息曝光後引發國際關注。根據《People》雜誌報導,金氏紀錄公布資料顯示,這項紀錄原由蘇格蘭數學家科林・麥克勞林(Colin Maclaurin)保持。他於1740年代、19歲時獲聘為教授,這項紀錄長達306年未被打破,如今終於被年僅18歲的湯瑪斯超越,寫下新的歷史篇章。湯瑪斯自2023年8月起,於邁阿密戴德學院教授「工程師C語言程式設計」(COP 2270: C for Engineers)課程,授課對象不少與他年齡相仿,甚至部分學生年紀還比他大。面對這樣特殊的師生關係,他坦言,在教學環境中所有人的共同目標都是學習,因此年齡並非重點。「我只專注於把工作做好,並盡力幫助每位學生。只要學生願意投入學習,對我而言這才是最重要的。」湯瑪斯說。教書3年、目前已21歲的湯瑪斯,不只打破塵封306年的男性紀錄,更比「全球最年輕女性教授」阿莉雅・薩布爾(Alia Sabur)當年創下紀錄時還要年輕16天。薩布爾於2008年以18歲又362天之姿成為教授,如今湯瑪斯的紀錄又向前推進了一步。湯瑪斯自幼便熱愛學習,尤其對科學、科技、工程與數學(STEM)領域充滿興趣。他表示,數學一直是自己最容易理解的科目,而身為工程師的父母,也讓他從小耳濡目染,在潛移默化中建立起扎實的工程思維與邏輯訓練。談到教學最大的收穫,他表示,最喜歡看到學生從困惑到理解的那一刻。「看到原本難以理解的概念,突然在學生腦中串聯起來,是一種和自己解出難題截然不同的滿足感。」他更透露,教學也促使自己更深入理解知識,因此往往從學生身上學到的並不比學生少。值得一提的是,湯瑪斯目前並未因教職而停下求學腳步,一邊教授線上課程,一邊就讀邁阿密大學法學院(University of Miami School of Law),預計2028年取得法律博士(Juris Doctor)學位。他透露,未來希望投入智慧財產權法領域,專攻科學、科技、工程與數學(STEM)相關產業,持續在學術與專業領域上開拓新的可能性。